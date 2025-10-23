Pulcinella, l’Imperatore, sabato 25 all’Immacolata Concezione

- pubblicità -

La storia straordinaria dell’imperatore Augusto riletta e “misurata” dalla maschera di Pulcinella è la protagonista dello spettacolo Pulcinella, l’Imperatore di Sebastiano Tringali sabato 25 ottobre 2025 alle ore 19:00 nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Capodichino (in piazza Giuseppe Di Vittorio).

In scena Mario Brancaccio nei panni di Pulcinella, Sebastiano Tringali e Simona Esposito e le danzatrici Paola Saribas, Carlotta Bruni, Rosa Merlino. Lo spettacolo ha le musiche originali e la fisarmonica di Marcello Fiorini mentre le coreografie e la regia sono di Aurelio Gatti.

La vicenda si svolge nella corte augustea, con Pulcinella che dialoga con personaggi storici come Virgilio ed Epicuro. Lo spettacolo esplora la figura di Pulcinella come “larva del sole”, collegandola al culto solare e alla tradizione napoletana, e combina elementi della tradizione napoletana con la storia romana, creando una contaminazione tra la commedia dell’arte e la mitologia classica.

Pulcinella, l’Imperatore è il penultimo appuntamento in cartellone di Extra Moenia Il Centro esploso, la rassegna promossa dall’Associazione Domenico Scarlatti nei quartieri di Miano, Secondigliano e S. Pietro a Patierno (VII Municipalità di Napoli).

Il calendario di eventi (tutti gratuiti) si chiuderà domenica 26 ottobre 2025 a Masseria luce (in via Luce nel quartiere di San Pietro a Patierno) dove alle 17.30 si svolgeranno le finali delle Gare Isolimpiche di canto e recitazione e, a seguire, alle ore 19.00 andrà in scena lo spettacolo Via Appia La Regina delle Vie: Viaggio attraverso la Storia e il Mito con Mariacarmela Famiglietti, performer, insegnante di danza e coreografa, Giovanni Saviello ai fiati antichi, Emidio Ausiello ai tamburi a cornice.

Extra Moenia rientra nella quarta edizione di “Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica” del Comune di Napoli che si avvale del sostegno economico del Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Per prenotarsi:

tel. 081 5437430

e-mail prenotazioni@domenicoscarlatti.it

https://www.extramoenia.cloud/prenota-i-tuoi-eventi.html