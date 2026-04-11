Puzzle Gag – Comedy Lab & Music Show ai Lazzari Felici

- pubblicità -

Il Teatro Lazzari Felici, spazio culturale polifunzionale situato in Via Santa Maria dell’Aiuto 17 nel pieno centro storico di Napoli, presenta “Puzzle Gag – Comedy Lab & Music Show”, una serata spettacolo originale all’insegna della comicità, della musica dal vivo e dell’improvvisazione.

“Puzzle Gag” non è un semplice spettacolo: è un format laboratoriale interattivo in cui monologhi, sketch comici, performance musicali e momenti improvvisati si intrecciano per dare vita a una serata unica, coinvolgente e divertente. L’evento, pensato per un pubblico curioso e amante della risata intelligente, crea un dialogo diretto tra artisti e spettatori, facendo di ogni gag un tassello di un grande puzzle creativo.

La direzione artistica è affidata a Genny Ruocco, che guida con freschezza e spirito innovativo una squadra di performer provenienti dalla scena comica e musicale: Paola Bencivenga, Mario Albano, Marylize, Mariano e Annalisa, Antonio Sangermano, ciascuno con il proprio stile e linguaggio espressivo.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 Aprile 2026 alle ore 21:00 presso il Teatro Lazzari Felici. La formula prevede un contributo di partecipazione di €12, inclusivo di un bicchiere di vino e snacks serviti durante la serata.

L’evento si svolge in formula a numero chiuso, con posti limitati a poche decine di spettatori, per garantire un’esperienza intima e coinvolgente all’interno di una delle realtà teatrali più dinamiche del centro storico partenopeo.

“Puzzle Gag” si inserisce nella programmazione culturale del Teatro Lazzari Felici, luogo dedicato alla promozione di spettacoli, performance e iniziative artistiche che valorizzano l’incontro tra pubblico e artisti in un ambiente raccolto e stimolante.

Per informazioni e prenotazioni:

Sito web: lazzarifelici.it

WhatsApp: 350 012 1224