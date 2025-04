Quella visita inaspettata, Paolo Caiazzo al Teatro Cilea da giovedì 24

- pubblicità -

Dal 24 al 27 aprile, il celebre attore e autore comico napoletano Paolo Caiazzo sarà protagonista al Teatro Cilea con lo spettacolo “Quella visita inaspettata“, una brillante commedia in due atti da lui scritta, diretta e interpretata.

Accanto a Caiazzo, sul palco saliranno Carlo Caracciolo, Daniele Ciniglio, Cinzia Cordella e Francesca Morgante, con la partecipazione straordinaria di Maria Bolognano.

Completa il cast tecnico Francesco Felaco (scenografia), Federica Calabrese (costumi), Luigi Della Monaca (luci), Sofia Ardito (aiuto regia) e Francesco Fiengo Studios (foto e grafica).

Trama: quando il lato oscuro prende il sopravvento

Ferruccio, imprenditore del Sud, è un uomo fiero della sua moralità, con un’unica debolezza: la passione per Diabolik, “che in fondo era un ladro”. La sua vita, tra una moglie arrivista, una sorella con un trauma infantile irrisolto, un figlio bamboccione e un commercialista fin troppo amico, scorre tra equilibri precari ma stabili. Fino al giorno in cui una visita inaspettata sconvolge tutto: fondi sospetti transitati a sua insaputa su un conto bancario lo trascinano in un vortice di accuse.

Disperato e senza più nulla da perdere, Ferruccio compie una follia: libera il suo lato oscuro, ispirandosi ai personaggi “crime” di film e serie TV. Con ironia e paradossi, la sua nuova identità spregiudicata affascina gli abitanti della casa, rivelando quanto il “fascino del male” sia radicato nell’animo umano. Una riflessione comica e tagliente su come, ieri come oggi, il pubblico tifi per i “cattivi” – da Diabolik e Sandokan fino a Tony Montana e i protagonisti di Gomorra e Mare Fuori.

Uno spettacolo tra risate e provocazione

Con la sua verve tipicamente napoletana, Caiazzo mescola commedia, satira sociale e riferimenti pop, regalando al pubblico un racconto esilarante e al tempo stesso profondo. “Quella visita inaspettata” è un viaggio nel confine labile tra etica e immoralità, dove la follia diventa l’unica via d’uscita… e la più divertente.

Prezzi biglietti: Giovedì 24 aprile ore 21 Platea euro 25 Galleria euro 21; Venerdì 25 aprile ore 21 Platea euro 28 Galleria euro 23; Sabato 26 aprile ore 21 Platea euro 28 Galleria euro 23, Domenica 27 aprile ore 18 Platea euro 28 Galleria euro 23.

Info botteghino del teatro dal lunedì al sabato h 10:00 – 13:30 / 16:30 – 20:00.

Biglietteria https://teatrocilea.it/spettacoli/paolo-caiazzo-quella-visita-inaspettata/