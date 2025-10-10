Questo bimbo a chi lo do?, 15 novembre Teatro Politeama

- pubblicità -

Al Politeama di Napoli, Via Monte di Dio 80, sabato 15 novembre ore 21 e domenica 16 ore 18, sarà in scena lo spettacolo “Questo bimbo a chi lo do?” con Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza.

La commedia, scritta e diretta da Eduardo Tartaglia, con in scena, oltre i due protagonisti, Antonio D’Avino, Marco Mario De Notaris, Gianni Parisi e Claudia Mercurio, ha come argomento l’utero in affitto, una maternità surrogata acquistata a caro prezzo da una coppia di vip, al fine di salvare la carriera di lei all’interno dello show business, destando nuovi interessi e pettegolezzi: per non pagare i ‘prezzi’ estetici di una gravidanza, sarà Margherita, moglie di Tommaso, a portare in grembo un figlio che la commedia non svelerà mai di chi essere realmente. Tommaso e Margherita hanno bisogno di denaro per crescere un figlio tutto loro, e così accettano, ma questa scelta scatenerà imprevedibili reazioni emotive e tumulti psicologici e sentimentali in tutte le coppie coinvolte, scosse da paure e incertezze…

Settori e prezzi: Poltrona e Palco I Liv: Euro 20 // Palco II e III Liv: Euro 15.

Biglietti al botteghino del teatro Augusteo, presso le rivendite autorizzate e al Politeama da un’ora prima dell’inizio spettacolo, salvo disponibilità.

Online su Bigliettoveloce: https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=7983