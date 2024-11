Regina Madre, domenica 1 a Palazzo Fazio a Capua

- pubblicità -

DOMENICA 1 DICEMBRE 2024 – ORE 19.00

Sala Teatro Palazzo Fazio, via Seminario 10 – Capua (CE)

Compagnia FSSL di S. Marco Evangelista (CE)

“REGINA MADRE”

Delirio in due tempi di Manlio Santanelli

REGIA

Domenico PALMIERI

INTERPRETI

Domenico PALMIERO – Clementina GESUMARIA

ASSISTENTE ALLA REGIA

Iris GOLINO

NOTE DI REGIA

Regina Madre, spettacolo pregno di realismo, oltrepassa le porte di un mondo parallelo abitato da ricordi, proiezioni e ipotesi in cui i due personaggi si trovano a vivere negando ma allo stesso tempo cercando di stabilire i confini tra una realtà e l’altra. Una grossa prigione mentale fatta di vetri che ricorda l’esistenza di un mondo parallelo e che, col tempo, si chiude, costringendo i protagonisti a confrontarsi, scontrarsi, convivere e, insieme, cercare una via di uscita. Inutile ogni tentativo mirato a stabilire quel confine: è utopia. Alfredo si rassegna sempre più all’idea di dover abitare in quel quadrato bianco dominato da oggetti confusi e sepolti, dove l’unica ad avere vita è proprio la sua Regina Madre, che lo aspetta sul suo trono pronta a cullare e ad assistere ogni passo del figlio. Tutto è il contrario di tutto, tutto si conferma e si ribalta: gli oggetti non hanno più il loro significato, i fatti non avvengono cronologicamente, il tempo si conferma essere solo una convenzione. La musica di De Andrè, elemento simbolo della nuova generazione che si scontra con la vecchia, accompagna Alfredo in ogni suo rifugio e in ogni suo scontro fino a divenire essa stessa un punto d’incontro che suonerà un valzer dove Regina e Alfredo, pur danzandolo, non s’incontreranno mai

INFO – PRENOTAZIONI (anche whatsapp)

3389924524 – info@antonioiavazzo.it

3343638451 – gianniarciprete@libero.it