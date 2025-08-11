Restate a Napoli, Gino Rivieccio per il secondo appuntamento

- pubblicità -

L’11 agosto, Piazza del Plebiscito si anima con comicità, musica e danza

La V edizione di Restate a Napoli, la rassegna estiva promossa e finanziata dal Comune di Napoli e diretta artisticamente da Lello Arena, avrò il suo secondo appuntamento stasera.

Dopo l’apertura di questa sera con Aurora Leone, l’11 agosto è la volta di un altro grande nome della scena comica napoletana: Gino Rivieccio, protagonista dello spettacolo “StravaGanze”.

La serata inizia già dalle 19:30 con la sezione Spettacoli Partenopei, dedicata ai giovani talenti del territorio: sul palco saliranno i Dint’e Vicoli e Sta Città e a seguire, dalle 21:00, spazio agli Spettacoli serali con il Pre Show C.I.O.E’, una coinvolgente performance di danza e arti performative a cura degli allievi e delle allieve del Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive, che dimostra ancora una volta l’attenzione della rassegna verso le nuove generazioni di artisti.

Gino Rivieccio in “StravaGanze”: comicità elegante e irresistibile

Con la sua consueta e raffinata comicità, Gino Rivieccio conquisterà il pubblico di Piazza del Plebiscito con “StravaGanze”, uno show che mescola personaggi esilaranti, monologhi, canzoni e siparietti comici, arricchiti da video, tre musicisti e due vocalist. Un mix perfetto per una serata all’insegna del divertimento, dove l’attore napoletano, con la sua ironia inconfondibile, centra in pieno l’obiettivo: far ridere e regalare un momento di spensieratezza.

«Tra uno spritz e un tuffo a mare, tra un cocktail e un po’ di tintarella – godetevi le vacanze preferendo StravaGanze!» è l’invito dello stesso Rivieccio, che promette di trasformare la serata in evento imperdibile.