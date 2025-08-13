Restate a Napoli, Paolo Caiazzo in Piazza Plebiscito

- pubblicità -

La V edizione di Restate a Napoli prosegue con un appuntamento che unisce comicità, musica e giovani talenti. Mercoledì 13 agosto, Piazza del Plebiscito ospiterà Paolo Caiazzo con il suo celebre spettacolo “Terroni si nasce”, un omaggio ironico e affettuoso alle radici meridionali.

La serata inizierà alle 19:30 con la sezione Spettacoli Partenopei dedicata alle nuove proposte musicali: sul palco saliranno i Radìce, formazione che reinterpreta la tradizione musicale napoletana con sonorità contemporanee. Dalle 21:00, spazio alla danza e alle arti performative con il Pre Show C.I.O.E’, a cura degli allievi del Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive, antesignano dello spettacolo principale.

Paolo Caiazzo in “Terroni si nasce”: orgoglio meridionale in chiave comica

Lo spettacolo, che cita provocatoriamente la celebre battuta di Totò “Signori si nasce”, è una dichiarazione d’amore per le origini meridionali. “Come contadino della mia Terra – spiega Caiazzo – intendo coltivarla con leggerezza”. Attraverso monologhi, poesie e canzoni, accompagnato da musicisti dal vivo, l’artista napoletano racconta la “Terronia” con i suoi pregi e difetti, senza dimenticare uno sguardo all’attualità nazionale e internazionale.

Non mancherà il suo alter ego televisivo Tonino Cardamone, con il suo irriverente motto “‘a capa mia nun è bona”, a rappresentare quella “follia dei saggi” che caratterizza tanta comicità napoletana. “Più che uno spettacolo è una Mission sempre più Impossible – aggiunge Caiazzo – Divertire e divertirsi, anche su tematiche serie, perché ridere dei problemi è il primo passo per risolverli”.

La rassegna voluta dal Comune di Napoli e diretta da Lello Arena conferma la sua capacità di coniugare grandi nomi dello spettacolo con le nuove generazioni di artisti, offrendo al pubblico napoletano e ai turisti un’estate all’insegna della cultura e del divertimento.