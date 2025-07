Ridere, dal 4 al 9 agosto al Maschio Angioino

Simone Schettino in “La bella vita”

In una società come quella attuale, dove i giovani sono angosciati per un futuro sempre più incerto e dove quelli che hanno superato gli “anta” sono quasi tutti nostalgici del passato, ciò che risulta più difficile è vivere il presente. Eppure la stragrande maggioranza delle persone vorrebbe il meglio da questa vita, non solo se lo augura ma quasi lo pretende, come se fosse un diritto: per il semplice fatto di stare al mondo meritiamo di fare “la bella vita”, di vivere una realtà priva di qualsiasi sacrificio. In attesa che ciò avvenga quasi per magia, al momento viviamo in modalità stand by, disinteressandoci completamente della società civile e del benessere collettivo, non inteso esclusivamente dal punto di vista economico, e abbiamo come unico obiettivo il raggiungimento del bene personale senza sforzarci più di tanto. Ma quest’obiettivo è effettivamente realizzabile per come lo intendiamo noi? E soprattutto può prescindere dal benessere collettivo? Con un’analisi esilarante dei comportamenti e delle tendenze della società attuale, Simone Schettino esamina quali possono essere state le cause che hanno alzato vertiginosamente l’asticella delle nostre aspettative e dei nostri desideri, e se tutto ciò rappresenta il presupposto fondamentale per una vita migliore o se è il caso di augurarsi una inversione di tendenza. Ad accompagnarlo in questo percorso ci sarà la deliziosa voce di Roberta Nasti, che già in passato con le sue canzoni ha impreziosito gli spettacoli di Simone Schettino, e, come da consuetudine, l’ironica presentazione di Salvatore Turco. D’altronde, si sa, “squadra che vince, non si cambia”. Spettacolo scritto e diretto da Simone Schettino.