Rosaria, domenica 13 a Capua

17^ SPETTACOLO – SEZIONE TEATRI D’INNOVAZIONE

DOMENICA 13 APRILE 2025 – Ore 19.00

Sala Teatro di Palazzo Fazio, via Seminario – 10 (centro storico)

CAPUA (CE)

Aps “Scuola Elementare del Teatro” di Napoli

presenta

ROSARIA

Vol. 1 del progetto “Esclusi – antologia scenica di vite di scarto”

ADATTAMENTO – ELEMENTI SCENICI – LUCI E REGIA

Davide IODICE (Premio Speciale Ubu 2024)

DRAMMATURGIA E DISEGNI

Benito MARTINO

INTERPRETI

Monica PALOMBY – Chiara ALBORINO

MUSICHE

Lino CANNAVACCIUOLO

REFERENTE ORGANIZZATIVO

Annalisa ARBOLINO

BIGLIETTI

– Intero (per tutti): € 12

SINOSSI

Rosaria è il primo capitolo di un’antologia scenica in divenire, dal titolo Esclusi, che accoglie le ricerche drammaturgiche di giovani autrici e autori fortemente compromessi con il reale e le sue trasformazioni sociali. Nato nell’ambito del ciclo Officina della Scuola elementare del Teatro/conservatorio popolare per le arti della scena, ideato e diretto da Davide Iodice, “Esclusi” è un progetto di antropologia sociale prima ancora che teatrale, originato da una pratica scenica di prossimità e testimonianza. L’antologia ricompone e in qualche modo vuole riscattare le vite di figure socialmente sconsacrate; vissuti marginali, che sono ferita aperta e suppurante di una società diseguale. Questo primo ‘volume scenico’ è ispirato e dedicato a Rosaria, alcolista e senza fissa dimora, demone e cattiva coscienza dei decumani napoletani: morta senza cordoglio.

NOTE

Di notte Napoli rimugina sul passato assomigliando, così, a Rosaria. Scomparsa ormai da diversi anni, viveva per strada, nella zona Tribunali. Non ha ricevuto la dignità di un funerale partecipato. Non è nota la sua sistemazione ultima. Questo è il saluto condiviso che Rosaria non ha mai avuto. E una dedica a lei e un’indagine dei moti che dalle viscere agitano i nostri demoni interiori. È il frutto della ricerca di ciò che della donna è sopravvissuto. Dai ricordi delle persone che l’hanno conosciuta, nelle diverse fasi della sua esistenza, abbiamo ricostruito una sua storia. Il materiale raccolto è stato registrato ed elaborato. È emersa una ex guida turistica abusiva. Rosaria accompagnatrice nella Napoli Sotterranea, guida di un inferno interiore. In gioventù, dalla periferia, scendeva in citta perché amava ballare. Il suo orientamento sessuale non venne accettato dalla famiglia. Scappò di casa, venne a vivere in centro seguendo una relazione amorosa. La giovane lavoratrice in fuga da casa si è sovrapposta alla donna che il centro storico di Napoli ha incontrato ubriaca. La città l’ha conosciuta intenta ad importunare le donne. Chiedeva denaro per bere, il vizio che forse più di tutti l’ha condotta al suo lento, ma prematuro, spegnimento. Spesso fu udita in violentissime invettive contro gli uomini. A qualcuno ha mostrato un sorriso ed un’acutissima visione dell’amore ed il suo inganno. È stato indagato il vivere di notte dei senzatetto di Napoli scendendo tra le 3:00 e le 4:00 per le strade. Coloro ai quali abbiamo domandato notizie su di lei ci hanno ha restituito, anche chi non ne conosceva nemmeno il nome, il ricordo della donna di piazza San Gaetano che guardava non proprio il vuoto. Dietro i suoi occhi sprofondava in sé stessa seguendo il filo di un pensiero immenso e terribile.

A conclusione della rappresentazione ci sarà l’opportunità, per gli spettatori che lo vorranno, di intrattenersi con gli artisti della compagnia per un confronto e un dibattito relativi all’evento in programma e per una più vasta ricognizione/riflessione sullo stato dell’arte del teatro e della cultura in generale.

COME RAGGIUNGERCI

Con mezzi privati

– Da Napoli: Autostrada del Sole, uscita Santa Maria Capua Vetere – S. Angelo in Formis – Capua

– Da Roma: Autostrada del Sole, uscita Capua

Parcheggio esterno al Teatro – Palazzo Fazio, via Seminario

Con mezzi pubblici

– Treni regionali: fermata staz. Ferroviaria di Capua (15 minuti a piedi dal teatro)

– Autobus : arrivo a Capua (5 minuti a piedi dal teatro)