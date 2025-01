S-ENZ, martedì 14 e mercoledì 15 in Sala Assoli

- pubblicità -

Napoli continua a celebrare il genio poetico di Enzo Moscato con S-ENZ, terzo appuntamento della rassegna We Love Enzo, giunta alla sua terza edizione. Lo spettacolo, prodotto da Casa del Contemporaneo, andrà in scena il 14 e 15 gennaio 2025 alle ore 20.30 in Sala Assoli, cuore pulsante del teatro di sperimentazione a Napoli, recentemente intitolata Sala Assoli-Moscato € (Vico Lungo Teatro Nuovo 110, Napoli). Ideato e interpretato da Giovanni Ludeno, con le musiche di Massimo Cordovani e la collaborazione artistica di Roberto Cyop, S-ENZ rappresenta un’immersione intima e struggente nella drammaturgia di Enzo Moscato, esplorando la sua visione unica del teatro e della vita. Biglietti: Intero 18,00. Per info e prenotazioni: 345 467 9142- assoli@casadelcontemporaneo.it

We Love Enzo è un omaggio corale al grande drammaturgo scomparso un anno fa. La rassegna trasforma Napoli e i suoi teatri in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo istituzioni storiche e spazi indipendenti, dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale al Nest di San Giovanni a Teduccio, fino al Teatro Pasolini di Salerno. S-ENZ andrà in scena nella casa teatrale di Moscato, inserendosi nel progetto delle celebrazioni, come un momento di condivisione col pubblico del senso profondo di una poetica che ha segnato il teatro contemporaneo.

«S-ENZ è una caduta e una frattura. Una vocale che manca, un’assenza che si fa presenza attraverso la parola e la musica,» afferma Giovanni Ludeno, che firma l’adattamento e interpreta lo spettacolo. «È un viaggio nel nome di Enzo, poeta scugnizzo e cantore eterno, capace di trasformare il senso della mancanza in energia vitale.» Accompagnato dalle note dal vivo di Cordovani e dai preziosi interventi di Cyop, Ludeno guida lo spettatore in una riflessione sulla forza evocativa della parola e sulla persistenza di un’eredità artistica che continua a parlare al presente.