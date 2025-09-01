San Carlo, continua il tira e molla

- pubblicità -

Il braccio di ferro istituzionale tra il Comune di Napoli e il Ministero della Cultura sulla nomina del soprintendente del Teatro di San Carlo si fa sempre più acceso.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato un decreto bis per confermare Fulvio Adamo Macciardi come soprintendente del Teatro San Carlo.

Il sindaco Gaetano Manfredi, che è anche presidente della Fondazione del teatro, ha impugnato nuovamente la nomina, sostenendo che la decisione del Consiglio di indirizzo (Cdi) del 26 agosto è illegittima perché la nomina non era all’ordine del giorno 2 .

L’udienza al TAR Campania è fissata per il 3 settembre, e Manfredi ha annunciato il deposito di “motivi aggiuntivi”.

La questione non è solo tecnica, ma anche politica e simbolica. Il Teatro San Carlo è un’istituzione culturale di prestigio internazionale, e la sua governance riflette equilibri tra enti locali e governo centrale.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha definito la situazione “una vergogna” e ha promesso di intervenire pubblicamente per chiarire le dinamiche dietro le nomine.

Il TAR si pronuncerà il 3 settembre, ma nel frattempo il clima resta teso.

Se il ricorso di Manfredi venisse accolto, potrebbe aprirsi la strada a una nuova procedura di nomina, forse più condivisa.