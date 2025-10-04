San Carlo, il Tribunale decide: nomina Macciardi legittima

- pubblicità -
Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso presentato dal sindaco Gaetano Manfredi contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del Teatro di San Carlo.
I punti salienti:
- La contestazione: Manfredi aveva impugnato la decisione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, che il 26 agosto aveva confermato Macciardi.
- La sentenza: Il giudice Marco Pugliese ha stabilito che non c’erano conflitti d’interesse tra i membri del consiglio, i quali si erano limitati a ribadire posizioni già espresse. Pugliese ha quindi confermato la sentenza del collega della VII sezione Francesco Paolo Feo ed annullato quella successiva della collega De Gennaro. Nelle scorse settimane il Presidente della Sezione Imprese del Tribunale, che attualmente è anche presidente facente funzione del tribunale, Gian Piero Scoppa, aveva riunito i fascicoli e revocato l’assegnazione del fascicolo a De Gennaro assegnandolo al giudice titolare del fascicolo sulla delibera del 4 agosto, Pugliese, che nel frattempo era stato sostituito per il periodo feriale dal collega Feo. I legali dei tre consiglieri di maggioranza, Marilù Faraone Mennella, Gianfranco Nicoletti e Riccardo Realfonzo – gli avvocati Massimo Villa e Giuseppe Ceceri – avevano reagito formalizzando, nei giorni scorsi, due istanze. La prima, rivolta al giudice Di Gennaro, con cui chiedevano di revocare il provvedimento adottato senza ascoltare le ragioni dei tre consiglieri e in conflitto con il principio generale che impedisce che due giudici si esprimano contemporaneamente sul medesimo contenzioso; una seconda, rivolta direttamente al presidente Scoppa con la quale veniva sostenuto che il giudice Di Gennaro non avrebbe potuto decidere e avrebbe dovuto per legge rimettere gli atti al presidente per assegnare la causa al giudice che ne era stato investito per primo.
- La posizione del Governo: Il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha difeso la procedura, affermando che il Ministero ha agito nel rispetto della legge. “Il ministero della Cultura rispetta la legge e la legge stabilisce che, nelle fondazioni lirico-sinfoniche, l’indicazione del nome da proporre al ministro per la nomina a sovrintendente spetta al Consiglio d’Indirizzo. A Napoli il Consiglio d’indirizzo ha indicato, a maggioranza, il nome del sovrintendente Macciardi e il ministero ha provveduto alla sua nomina. Tutto qui, si chiama rispetto delle regole e dei ruoli. Qualsiasi altra condotta è fuori dalla legge”.
- La reazione del sindaco: Manfredi ha criticato il metodo adottato, definendolo poco trasparente e privo di dialogo. Ha dichiarato: «Posso vincere o perdere, ma non mi piego. Rappresento la città e non transigo». I ricorrenti, Manfredi stesso e l’altra consigliera Maria Grazia Falciatore, hanno due settimane di tempo per presentare ricorso.
