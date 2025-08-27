San Carlo, il Tribunale non decide per ora

- pubblicità -

La situazione al Teatro San Carlo di Napoli è in piena fibrillazione istituzionale.

L’udienza davanti al Tribunale civile si è conclusa senza una decisione definitiva: il giudice Francesco Paolo Feo si è riservato di pronunciarsi, concedendo tempo fino a venerdì per il deposito delle memorie difensive.

La sentenza è attesa per l’inizio della prossima settimana, mentre un secondo ricorso — questa volta al TAR Campania — è già calendarizzato per il 3 settembre.

Il ricorso presentato dal sindaco Gaetano Manfredi e dalla consigliera Maria Grazia Falciatore contesta la legittimità della nomina di Fulvio Adamo Macciardi a soprintendente del San Carlo.

Secondo i ricorrenti:

La riunione del Comitato di indirizzo (CdI) che ha proposto Macciardi al ministro della Cultura sarebbe stata sconvocata da Manfredi per impegni istituzionali.

per impegni istituzionali. Nonostante ciò, i tre membri del CdI (due del Ministero della Cultura e uno della Regione Campania) si sono riuniti comunque e hanno proceduto alla nomina.

In risposta ai ricorsi, il CdI ha rinnovato la nomina di Macciardi in una nuova seduta, sostenendo di aver sanato gli eventuali vizi procedurali della prima riunione.

I membri favorevoli alla nomina hanno dichiarato di voler garantire stabilità alla Fondazione e hanno criticato le “digressioni giudiziarie” che, a loro dire, danneggiano l’immagine del teatro.

Il futuro del Teatro San Carlo resta sospeso tra due fronti:

Il fronte istituzionale , con il Comune di Napoli che rivendica un ruolo più incisivo nella governance.

, con il Comune di Napoli che rivendica un ruolo più incisivo nella governance. Il fronte governativo-regionale, che spinge per confermare Macciardi e chiudere la partita.

Il verdetto del Tribunale civile e quello del TAR potrebbero non solo decidere le sorti della nomina, ma anche ridefinire gli equilibri di potere all’interno della Fondazione.

La Procura della Repubblica di Napoli ha nel frattempo aperto un fascicolo conoscitivo — senza indagati al momento — per fare luce su presunte irregolarità nella gestione dell’ente lirico, in particolare riguardo a nomine interne e utilizzo di fondi pubblici.

Delegata alle indagini è la Guardia di Finanza, su incarico della seconda sezione della Procura, specializzata in reati contro la pubblica amministrazione.

L’indagine nasce da denunce, segnalazioni e articoli di stampa, che hanno sollevato dubbi su incarichi professionali, compensi e procedure di nomina.

Nel 2022, la Corte dei Conti aveva già avviato un’indagine parallela, su impulso di un esposto del consigliere comunale e magistrato Catello Maresca.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche:

Alcune nomine sarebbero state effettuate ignorando i pareri dell’Autorità Anticorruzione .

. Si indaga su stipendi elevati, buoni pasto, incarichi a studi legali e consulenze e persino su spettacoli tenuti senza permessi presso le Officine Vigliena.

Questa doppia inchiesta — penale e contabile — potrebbe ridefinire non solo la governance del San Carlo, ma anche il rapporto tra potere politico e gestione culturale.