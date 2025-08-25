San Carlo, sit-in dei melomani martedì 26

- pubblicità -

Domani, martedì 26 agosto, alle ore 11, è previsto un sit in dei melomani partenopei presso il Teatro San Carlo in concomitanza della riunione del Comitato d’indirizzo del Massimo convocato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. La manifestazione ha lo scopo di sostenere il radicale cambiamento nella gestione del più antico teatro lirico del mondo, da troppi anni prigioniero di una logica mercantile e predatoria.

I liberi operatori della cultura e i melomani offrono il loro completo sostegno al Soprintendente nominato dal Ministero e chiedono che il rinnovamento si estenda all’intero management attuale. Nel corso della manifestazione verranno distribuite riproduzioni degli spartiti musicali delle opere che in questi anni di oscurantismo musicale non sono state messe in cartellone perchè estranee al «giro» di Lissner & Co.

I melomani chiedono al sindaco di Napoli di non ostacolare il rinnovamento e invitano la popolazione e i turisti a partecipare, perché il «San Carlo torni ad essere di tutti e non per pochi».