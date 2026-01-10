San Carlo, Tar respinge ricorso Comune

- pubblicità -
Fulvio Adamo Macciardi resta sovrintendente del Teatro di San Carlo.
Il Tar Campania ha infatti respinto il ricorso presentato dal Comune di Napoli contro la sua nomina, avvenuta lo scorso agosto su indicazione del ministero della Cultura.
Il sindaco Gaetano Manfredi, in qualità di presidente della Fondazione, aveva contestato la validità delle indicazioni espresse dal Consiglio d’Indirizzo, presentando ricorso insieme alla consigliera metropolitana Maria Grazia Falciatore.
