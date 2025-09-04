San Carlo, Tribunale Civile respinge ricorso Manfredi

- pubblicità -

Il giudice Francesco Paolo Feo del Tribunale Civile di Napoli ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia della delibera del 4 agosto del Consiglio di Indirizzo del Teatro San Carlo, adottata a maggiorranza, che nominava Fulvio Macciardi Soprintendente del Teatro.

Secondo il tribunale, la successiva riapprovazione della delibera il 26 agosto, con la stessa maggioranza, ha sanato le irregolarità procedurali iniziali.

L’obiezione di Manfredi sulla mancata iscrizione all’ordine del giorno della seconda seduta è stata respinta: la nomina era considerata “questione cruciale e preminente”.

Il procedimento non è concluso: resta aperto il ricorso al TAR Campania, che ha rinviato la decisione all’udienza di merito, ancora senza data fissata.

“Una ordinanza che fa chiarezza e ci rende giustizia sui comportamenti assunti a tutela del Teatro”: così i consiglieri della Fondazione Teatro di San Carlo Marilù Faraone Mennella, Gianfranco Nicoletti e Riccardo Realfonzo, rappresentanti i primi due del Mic e il terzo della Regione, commentano “con soddisfazione” l’ordinanza del Tribunale di Napoli a firma del giudice Francesco Paolo Feo che ha respinto il ricorso di Manfredi sulla nomina del sovrintendente.

“Riteniamo che questa precisa e approfondita ordinanza apra la strada alla conclusione di ogni inutile ulteriore contenzioso, che sta solo arrecando danno al Teatro. Certamente dal nostro punto di vista è tempo che ogni ulteriore discussione venga riportata nella sede propria, il Consiglio, e che si possa aprire la fase di una governance stabile, prestigiosa, che possa collocare la nostra gloriosa istituzione sulla strada di una gestione trasparente e corretta delle risorse pubbliche. Saremmo lieti a questo punto di andare a capo, superare le tensioni di questa fase, e iniziare un dialogo positivo e costruttivo con l’intero Consiglio di Indirizzo e con il maestro Macciardi per rilanciare il prestigio e l’autorevolezza del nostro straordinario Teatro nel mondo”, conclude la nota.

Manfredi ha parlato di un “asse politico contro di me”, riferendosi all’inedita alleanza tra i rappresentanti del Governo di centrodestra e quelli della Regione Campania (guidata da Vincenzo De Luca).