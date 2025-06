Teatro San Carlo di nuovo Italy’s Best Customer Service 2024-2025

- pubblicità -

Il Teatro di San Carlo si conferma, per il secondo anno consecutivo, al primo posto in Italia nella classifica Italy’s Best Customer Service 2024-2025 realizzata da Corriere Economia, affermandosi come punto di riferimento assoluto per qualità del servizio al pubblico nel panorama culturale italiano.

Nella categoria “Teatri”, il San Carlo conquista il primato con un punteggio di 9.02, precedendo il Teatro Petruzzelli di Bari (8.82) e il Teatro La Fenice di Venezia (8.76). Un risultato che ribadisce la capacità del Massimo napoletano non solo di eccellere artisticamente, ma anche di porre al centro della propria attività il rapporto con il pubblico e la qualità dell’esperienza offerta.

L’indagine, basata su un’approfondita analisi di 473 aziende italiane, prende in esame diverse dimensioni del servizio al cliente, e proprio su alcune di queste il Teatro di San Carlo ha primeggiato:

Orientamento al cliente

Competenza professionale

Varietà di soluzioni offerte

“Questo riconoscimento, ottenuto ancora una volta, testimonia l’impegno quotidiano di tutte le persone che lavorano al San Carlo”, commenta Emmanuela Spedaliere, Direttore Generale del Teatro di San Carlo.

“Il nostro pubblico è il cuore di ogni nostra scelta: accompagnarlo e accoglierlo al meglio è un compito che affrontiamo con la stessa passione che mettiamo nelle produzioni artistiche. In un contesto culturale sempre più competitivo, la qualità della relazione umana, l’ascolto e la cura sono elementi decisivi quanto l’eccellenza dell’offerta artistica.”

Questo nuovo riconoscimento consolida ulteriormente il Teatro di San Carlo come modello gestionale nel panorama culturale nazionale ed europeo, capace di coniugare tradizione, innovazione e responsabilità verso il pubblico e la comunità.