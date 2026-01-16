Buio, da venerdì 23 al Teatro Sannazaro

- pubblicità -

Dal 23 gennaio 2026 il Teatro Sannazaro ospita BUIO, spettacolo scritto e diretto da Filippo Gentile, prodotto da Enfiteatro – Michele Gentile.

Un’opera teatrale profonda e struggente che indaga cosa resta di noi quando i ricordi iniziano a svanire.

In scena Ernesto Lama, Andrea Corallo e Savina Scaramuzzino danno corpo e voce a un racconto intimo e universale, che attraversa fragilità, rimpianti e desiderio di riscatto. BUIO è uno spazio sospeso, dove la memoria diventa materia viva e il passato si mescola al presente in un dialogo continuo tra luce e oscurità.

Protagonista della vicenda è Mario, un uomo che ha attraversato la vita restando nell’ombra del proprio egocentrismo. La perdita della memoria lo costringe a un confronto inevitabile con se stesso e con le scelte che hanno segnato il suo passato. In un ultimo, disperato slancio di lucidità, Mario decide di registrare su una cassetta la storia della sua vita: un tentativo estremo di non perdersi, di ricordare chi è stato e, forse, di trasformarsi in una persona migliore.

Un’intensa riflessione sulla memoria, sull’identità e sulla possibilità di redenzione.

Lo spettacolo si avvale dell’aiuto regia di Giulia Bornacin, delle luci di Peppe Montella, delle scene di Andrea Nelson Cecchini, delle musiche originali di Claudia Caprera e dei costumi di Monica Rosini, contribuendo a creare un’atmosfera intensa e suggestiva, capace di accompagnare lo spettatore nel cuore emotivo della narrazione.

BUIO non è solo il racconto di una perdita, ma una domanda aperta rivolta a tutti: quanto siamo disposti a guardarci davvero, quando il tempo ci obbliga a fare i conti con ciò che siamo stati?

STAGIONE TEATRALE 2025/2026

TEATRO SANNAZARO

DAL 23 GENNAIO 2026

BUIO

scritto e diretto da

Filippo Gentile

con

Ernesto Lama,

Andrea Corallo, Savina Scaramuzzino

Aiuto Regia

Giulia Bornacin

Luci

Peppe Montella

Scene

Andrea Nelson Cecchini

Musiche

Claudia Caprera

Costumi

Monica Rosini

Produzione Enfiteatro – Michele Gentile

ORARI SPETTACOLI:

VENERDI’23 GENNAIO ORE 21.00

SABATO 24 GENNAIO ORE 19.00

DOMENICA 25 GENNAIO ORE 18.00