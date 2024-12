Cafè Chantant Rebelle al Sannazaro

- pubblicità -

Da venerdì 20 dicembre a domenica 12 gennaio 2025 al teatro Sannazaro va in scena il Cafè chantant Rebelle di e con Lara Sansone con Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Antonio Marino, Tony Guido, Mario Andrisani e con il balletto e l’orchestra del Cafè Chantant. Le scene sono di Francesca Mercurio e Michele Gigi, le musiche e la direzione d’orchestra di Ettore Gatta, i costumi di Romeo Gigli e Mariano Ranno, le coreografie di Alessandro Di Napoli, il disegno luci di Luigi Della Monica, Trucco e parrucco di Ciro Florio, accessori Carmine Russo.

Una produzione Tradizione e Turismo – Centro di produzione teatrale – Teatro Sannazaro.

Puntuale come ogni anno – dice Lara Sansone – ritorna il Cafe’ Chantant. Più che uno spettacolo, un format, che riassume la voglia di vivere e di ospitare della nostra gente.

E’ come se Napoli aprisse i suoi salotti per accogliere spettatori di ogni nazionalità e ceto sociale.

Ed è ogni anno una conquista ed una conferma allo stesso tempo. Ci rende orgogliosi di essere parte di un progetto che ha saputo essere lungimirante, che ha avuto la capacità di diventare un must. Trent’anni fa il primo successo, il debutto di questo format incredibile. Oggi la gente ci aspetta, e questo merita di essere raccontato, perché è anche il racconto di una città che parte dalle proprie origini e le declina in modo originale per essere al passo con i tempi , la cultura tradizionale che muove verso il nuovo.

Poco importa se lo spettacolo mette in scena numero nuovi, la gente che affolla la nostra sala testimonia che l’essenza di tutto è la capacità di riuscire a parlare al giovane che è in ognuno di noi, un giovane che vuole emozionarsi, divertirsi, ballare con i protagonisti della rappresentazione, come se non esistesse più la quarta parete. Tutti insieme come in un rito collettivo. Tutti amano la musica e diventano essi stessi gioia e divertimento.

Una magia che avviene solo da noi…quando si apre il sipario e si diventa centrali nell’azione scenica, protagonisti della serata, speciali, unici, come unico è il nostro modo di fare teatro.

La sciantosa di turno, diventa un’amica, una parente o forse uno specchio in cui si riflettono ambizioni, fragilità e quella sana voglia di travestirsi da dive/i, a testimonianza che l’epoca del divertimento non passa mai.

Orari repliche:

venerdì 20 dicembre 2024 ore 21:00

sabato 21 dicembre 2024 ore 21:00

domenica 22 dicembre 2024 ore 18:00

giovedì 26 dicembre 2024 ore 21:00

venerdì 27 dicembre 2024 ore 21:00

sabato 28 dicembre 2024 ore 21:00

domenica 29 dicembre 2024 ore 18:00

venerdì 03 gennaio 2025 ore 21:00

sabato 04 gennaio 2025 ore 21:00

domenica 05 gennaio 2025 ore 18:00

lunedì 06 gennaio 2025 ore 18:00

venerdì 10 gennaio 2025 ore 21:00

sabato 11 gennaio 2025 ore 21:00

domenica 12 gennaio 2025 ore 18:00