Esercizi di stile di Queneau al Teatro Sannazaro

- pubblicità -

Dal 21 al 23 novembre 2025 arriva al Teatro Sannazaro di Napoli “Esercizi di stile” di Raymond Queneau, nella versione italiana di Umberto Eco e con la regia di Emanuela Pistone.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Catania, vede in scena Francesco Foti, Emanuela Pistone e Agostino Zumbo, con i costumi di Riccardo Cappello e le luci e animazioni grafiche di Gaetano La Mela.

Acclamato dalla critica, Esercizi di stile è stato finalista al Premio “Le Maschere del Teatro Italiano 2024” come Migliore Spettacolo 2023-2024 e ha conquistato il premio per la categoria Migliori luci.

Ispirato al celebre capolavoro di Queneau, pubblicato nel 1947, lo spettacolo esplora il potere infinito della parola e le sue metamorfosi.

Un banale episodio – un incontro su un autobus parigino – viene raccontato in decine di variazioni, ognuna con un tono, uno stile, una prospettiva diversa, trasformando la ripetizione in una vertiginosa macchina comica e poetica.

“È stato il gioco la mia chiave di lettura – spiega la regista Emanuela Pistone –. Ho immaginato uno spettacolo a metà tra un circo e un varietà, dove si alternano numeri comici, canzoni, danze e piccole magie.

In questo nostro ‘circo della parola’, gli attori si muovono su una pagina bianca in continuo mutamento, da cui prendono vita le quaranta variazioni che proponiamo. È una sfida teatrale, ma anche un invito al pubblico a giocare con noi il gioco del linguaggio.”

La scena si trasforma così in un laboratorio visivo e sonoro, dove parole, gesti e proiezioni diventano materia viva.

Un “varietà del linguaggio” che unisce rigore e improvvisazione, leggerezza e riflessione, in un continuo omaggio alla libertà creativa.

DAL 21 al 23 NOVEMBRE 2025

ESERCIZI DI STILE

di Raymond Queneau versione italiana di Umberto Eco

Regia Emanuela Pistone

Costumi Riccardo Cappello

Luci e animazione grafica Gaetano La Mela

Con (in o. a.) Francesco Foti, Emanuela Pistone, Agostino Zumbo

Produzione Teatro Stabile di Catania

Finalista al premio “Le Maschere del Teatro Italiano 2024” come

“Migliore Spettacolo 2023-2024”

vincitore del premio per la categoria “Migliori luci”

Date e orari

Venerdì 21 novembre 2025 – ore 21:00

Sabato 22 novembre 2025 – ore 19:00

Domenica 23 novembre 2025 – ore 18:00

Teatro Sannazaro, via Chiaia 157 – Napoli