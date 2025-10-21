I Colori della Musica al Teatro Sannazaro

- pubblicità -

E’ stata inaugurata domenica 19 ottobre, a Napoli, presso il Teatro Sannazaro, la sesta edizione della rassegna “I Colori della Musica”, con un cartellone di nove spettacoli che, fino a lunedì 8 dicembre 2025, vedrà salire sul palco un parterre di artisti di prestigio che proporranno un contaminazione di generi, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale legato alla canzone classica e moderna napoletana e della sua capacità di parlare al mondo.

La rassegna “I Colori della Musica” è organizzata dall’Associazione Culturale Musicant, con il contributo del Ministero della Cultura, il patrocinio della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, mentre la Direzione Artistica è affidata a Francesco Sorrentino e Lino Vairetti.

La prevendita dei biglietti di ingresso dei vari spettacoli è affidata alla piattaforma www.azzurroservice.net .

Inoltre, è possibile acquistare i ticket anche attraverso il sito ufficiale del Teatro Sannazaro, mediante il seguente link: https://www.teatrosannazaro.it/i-colori-della-musica-2025/ .

La rassegna è stata inaugurata dallo spettacolo ”L’anno che verrà”, un viaggio musicale nel mondo di Lucio Dalla, interpretato da un trio di artisti di eccezionale talento: Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Attraverso le canzoni più amate e significative dell’artista bolognese, ma napoletano di adozione, il trio ha rivisitato il patrimonio poetico e popolare del grande cantautore, rivelando le sfumature di un repertorio che guarda al passato con sguardo attento e al futuro con speranza.

Questi gli spettacoli in programma fino al 9 dicembre:

Lunedì, 3 novembre, alle ore 21:00: NCDC – Neapolitan Contemporary Dance Company in “Tres”, spettacolo prodotto da Anna Sorrentino Studio Danza – Centro di Produzione Danza, un’esperienza artistica che nasce dall’unione di tre forze fondamentali: musica dal vivo, danza e luce. Tre elementi, tre linguaggi, un solo respiro scenico. La coreografia di Marco De Alteriis, attraversata dalla musica evocativa del compositore Manuel Zito, eseguita dal vivo, si fonde con le intense presenze fisiche dei danzatori, per dar vita a un rito contemporaneo di trasformazione. In scena, la luce non è solo elemento tecnico, ma voce viva del racconto: illumina, taglia, vela e dialoga con i corpi e i suoni, costruendo dinamiche sempre nuove.

Martedì, 4 novembre, alle ore 21:00: Massimo Masiello sarà di scena con lo spettacolo ‘Napulitanata’, accompagnato da un’orchestra dal vivo, per rendere omaggio alla tradizione musicale napoletana, creando un’intima e vibrante fusione tra la canzone classica napoletana e l’arte performativa. Un viaggio emozionante tra le note e le storie della città, capace di riscoprire e valorizzare il patrimonio musicale partenopeo, trasportando il pubblico in un’atmosfera di autentica liricità e passione.

Mercoledì, 5 novembre, alle ore 21:00: Monica Sarnelli è protagonista di “Una notte a Napoli”, un omaggio al grande repertorio partenopeo, rivisitato e riletto con arrangiamenti davvero particolari che danno una nuova vita a molte canzoni, tra vecchi e nuovi classici. È un viaggio pieno di suggestioni, tra musica e parole, in una città straordinariamente vitale e sempre pronta ad accogliere e ad ammaliare chi vuole conoscerla senza pregiudizi.

Giovedì, 6 novembre, alle ore 21:00: Noreda Graves & Rita Ciccarelli in “Deep Roots – Radici Profonde”, due voci, due culture, due anime unite dalla stessa origine: la musica come voce dell’anima. Deep Roots – Radici profonde è un concerto che attraversa oceani e tradizioni, intrecciando la passione della canzone classica napoletana con l’eleganza e la spiritualità degli standard americani del jazz, del soul e del gospel. Protagoniste di questo viaggio musicale sono Rita Ciccarelli, intensa interprete napoletana, e Noreda Graves, potente voce afroamericana.

Venerdì, 28 novembre, alle ore 21:00: Gabriele Esposito in Concerto, giovane cantautore napoletano, nato nel ’98, che ha iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a soli 10 anni. Dopo aver partecipato a X Factor 11, ha continuato a coltivare la sua passione, trascorrendo alcuni anni a Londra per perfezionarsi. Ritornato a Napoli, ha iniziato a esibirsi per strada, cantando cover di artisti come Ed Sheeran e Liberato. Tra i suoi brani, spiccano ”Aret ‘a ‘nu penziero”, ”Si m’annammor”’ e il singolo ‘‘L’Unica”. Con il suo ”Arrepigliammece Tour”, Gabriele vuole condividere con il pubblico la sua musica più autentica, invitando tutti a ascoltare e riconoscere le proprie emozioni.

Sabato, 29 novembre, alle ore 21:00: Francesco Da Vinci con “A proposito di me”, è pronto a incantare il pubblico con un imperdibile concerto. Figlio d’arte di Sal Da Vinci e pronipote del celebre Mario Da Vinci, Francesco ha iniziato il suo percorso artistico immerso nel mondo dello spettacolo, coltivando fin da giovanissimo una passione per la musica, il teatro e la recitazione. Lo spettacolo rappresenta un’occasione speciale per ascoltare dal vivo le sue più recenti creazioni, tra cui il singolo di grande successo ”Dimenticarsi”, che ha riscosso ampi consensi e ha contribuito a consolidare la sua presenza nel panorama musicale italiano. La performance al Sannazaro rappresenta anche l’occasione per presentare il suo progetto musicale innovativo, un mix originale di musica pop e soul che fonde le sonorità moderne con le radici della tradizione napoletana, creando un sound unico e riconoscibile.

Domenica, 30 novembre, alle ore 18:00: “La Ciulla”, a cura di Carlo Faiello, con Gea Martire, Elisabetta D’Acunzo e Chiara Di Girolamo e l’Orchestra da Camera di Santa Chiara. La storia di Giulia De Caro, detta la Ciulla d’a Pignasecca, donna di spettacolo e di potere, voce audace della città, figura emancipata e capace di sfidare le convenzioni del suo tempo,viene raccontata attraverso le cronache dell’epoca e attraverso pagine che restituiscono direttamente la sua voce, riportandola sul palcoscenico con intensità e immediatezza. Un ritratto suggestivo della genialità senza tempo di Napoli e della sua forza rivoluzionaria, incarnata nello sguardo indomito di una donna capace di infrangere barriere e ridefinire il proprio destino.

Lunedì 8 e martedì 9 dicembre, alle ore 21:00: Mavi in Concerto. Mavi è una delle voci più potenti della musica contemporanea napoletana. Un’artista e una donna straordinaria, capace di mettere in circolo buone e sane energie. Dopo una carriera costruita con le cover e con collaborazioni importanti, l’ultima, in ordine di tempo, con Geolier in ”Emirates”, che l’ha portata sul palco dello Stadio Maradona, sceglie di raccontarsi in brani inediti e inizia un nuovo percorso che porterà all’arrivo sul mercato discografico dell’album ”Napoletana” (Ada/Warner), curato nella direzione artistica da Daniele Palladino. Ad aprire questo percorso è stato il brano ”Aropp e te”; poi è arrivato ”Nun me fire ‘e sta”, scritto per lei da LDA, autore di testo e musica, con la produzione musicale e gli arrangiamenti di Adriano Pennino e il mix e master di Roberto Rosu.