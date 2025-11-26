Salotto Paolantoni, dal 4 al 13 dicembre al Teatro Sannazaro

- Pubblicità -

Il Teatro Sannazaro accoglie dal 4 al 13 dicembre Salotto Paolantoni, il nuovo progetto teatrale di Francesco Paolantoni. Con la sua inconfondibile ironia e una capacità unica di trasformare il quotidiano in materiale comico, Paolantoni porta sul palco un vero e proprio “salotto” abitato da storie, improvvisazioni e incidenti felici, dove il pubblico diventa parte integrante del gioco.

Ad accompagnarlo, Arduino Speranza: presenza scenica complice e fondamentale, capace di amplificare ritmi, invenzioni e sorprese che rendono ogni replica diversa dalla precedente. La produzione, firmata Arteteca – Tradizione e Turismo Centro di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro, conferma ancora una volta la vocazione del teatro a ospitare progetti che uniscono tradizione, contemporaneità e una comicità intelligente, profondamente radicata nel territorio.

Portare Salotto Paolantoni al Teatro Sannazaro significa far vivere uno dei luoghi simbolo della tradizione napoletana attraverso una forma di teatro che nasce dall’idea stessa di casa: una famiglia allargata, una comunità riunita in salotto. Lo storico spazio di via Chiaia, laboratorio di immaginazione e custode di una comicità insieme popolare e raffinatissima, diventa così l’ambiente ideale in cui Francesco Paolantoni accoglie il pubblico con la naturalezza di un anfitrione che apre la porta e invita tutti a sedersi.

La regia assume il Sannazaro non solo come cornice, ma come parte integrante della drammaturgia: la conformazione della sala, la vicinanza fisica tra attore e spettatore, la memoria degli artisti che hanno calcato quel palco alimentano un gioco di rimandi, complicità e riconoscimenti che rende ogni replica unica.

In questo contesto, il “salotto” è molto più di una scenografia: diventa metafora condivisa. Il teatro stesso è un salotto, e il pubblico del Sannazaro è chiamato a intervenire, commentare, reagire, diventando coprotagonista delle dinamiche comiche.

Politica, famiglia, vita di coppia, cucina, piccole manie e paure quotidiane emergono con la leggerezza tipica di Paolantoni, in un equilibrio continuo tra scrittura e improvvisazione, tra gusto del paradosso e osservazione ironica della realtà. Una materia viva che dialoga con la storia del Sannazaro e con la stagione “Comporre visioni”, confermando il teatro come spazio necessario per ridere di sé, riconoscersi negli altri e reinterpretare insieme il presente.

Il rapporto scenico con Arduino Speranza rafforza la vocazione corale del progetto: spalla, controcanto, alter ego, la sua presenza moltiplica le possibilità del gioco teatrale, apre alla sorpresa e alimenta quell’imprevedibilità che è la vera linfa dello spettacolo.

Salotto Paolantoni al Teatro Sannazaro diventa così un appuntamento in cui tradizione e contemporaneità si incontrano: un rito comico condiviso, che onora la storia del teatro e, allo stesso tempo, parla il linguaggio del presente, invitando il pubblico a sentirsi, davvero, “di casa”.

CALENDARIO SPETTACOLI

giovedì 4 dicembre 2025 ore 21:00

venerdì 5 dicembre 2025 ore 21:00

sabato 6 dicembre 2025 ore 21:00

venerdì 12 dicembre 2025 ore 21:00

sabato 13 dicembre 2025 ore 21:00