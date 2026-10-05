Sannazaro, il Café Chantant di Lara Sansone al Teatro Mediterraneo

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Dopo l’incendio del 17 febbraio, il Teatro Sannazaro riprende la propria attività venerdì 16 ottobre alle 21.

Ad accogliere il ritorno del teatro al suo pubblico è il Teatro Mediterraneo, che ospita Café Chantant – My World di Lara Sansone, titolo identitario della tradizione del Sannazaro che era in scena proprio al momento dell’incidente e da cui oggi riparte questo percorso.

Lara Sansone

Ripartiamo da noi stessi – dice Lara Sansone – da uno spettacolo che è la nostra identità. In trenta anni abbiamo lavorato su questo spettacolo in modo particolare per renderlo un incontro di musica, recitazione e canto con il pubblico. I tanti soldi out che accompagnano questo lavoro dimostrano che il pubblico ha capito le nostre intenzioni e ci segue. E allora ripartiamo da noi, convinti che non ci potesse essere inizio migliore.

Insieme a Lara Sansone salgono sul palco Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano e Toni Guido, affiancati dall’orchestra e dal balletto.

Uno spettacolo cult in scena da 30 anni

Lo spettacolo rappresenta trent’anni di una formula diventata un cult delle scene napoletane si avvale di un nutrito team creativo formato da: Michele Gigi per le scene, Ettore Gatta che firma le musiche, Alessandro Di Napoli che ha realizzato le coreografie, Luisa Gorgi Marchese e Mariano Ranno per i costumi.

Completano il cast tecnico Luigi Della Monica per le luci, Ciro Florio trucco e parrucco e Carmine Russo per gli accessori.

Ripartire dal Café Chantant significa proporre un varietà capace di abbattere ogni barriera con la platea.

Come da tradizione, infatti, le poltrone del Teatro Mediterraneo lasciano il posto ai tavolini per trasformare la sala in un vero e proprio caffè-concerto: gli artisti accolgono gli spettatori già all’ingresso, immersi nella musica dal vivo ancora prima del sipario.

My World è uno spettacolo dalla grande forza visiva, dove un susseguirsi di costumi, scenografie e luci portano ad un continuo cambio di atmosfere. L’orchestra, il corpo di ballo e i performer danno vita a una macchina scenica travolgente che passa con disinvoltura da un quadro musicale a uno sketch comico, fino alle grandi coreografie d’insieme.

Un successo che si rinnova e si conferma, celebrando trent’anni di magia, emozioni e teatralità senza confini. Trent’anni di un format unico e inimitabile, capace di evolversi restando fedele alla propria anima: tradizione, rito, festa. Il Café Chantant è musica, colore, energia, meraviglia. È uno spettacolo che da tre decenni incanta e conquista il pubblico, replica dopo replica

Non si tratta solo di assistere a una rappresentazione, ma di vivere una serata d’evasione e di festa. In attesa di poter tornare nella storica sede di via Chiaia, l’attività del Teatro Sannazaro riparte da qui: le poltrone lasciano spazio ai tavolini… al resto ci pensa lo spettacolo.

DATE DI OTTOBRE

Venerdì 16 ottobre 2026 ore 21:00

sabato 17 ottobre 2026 ore 21:00

domenica 18 ottobre 2026 ore 18:00

DATE DI DICEMBRE/GENNAIO

Venerdì 18 dicembre 2026 ore 21:00

sabato 19 dicembre 2026 ore 21:00

domenica 20 dicembre 2026 ore 18:00

sabato 26 dicembre 2026 ore 21:00

domenica 27 dicembre 2026 ore 18:00

venerdì 08 gennaio 2027 ore 21:00

sabato 09 gennaio 2027 ore 21:00

domenica 10 gennaio 2027 ore 18:00

venerdì 15 gennaio 2027 ore 21:00

sabato 16 gennaio 2027 ore 21:00

domenica 17 gennaio 2027 ore 18:00