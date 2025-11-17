Scetate Partenope, mercoledì 19 al Colosimo

- pubblicità -

La compagnia teatrale Nuova Comune, operante al carcere di Secondigliano “Pasquale Mandato”, nel settore Alta sicurezza- Reparto Tirreno, hvinto parte del fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli Istituti penitenziari (CAPITOLO 1778, p.g 1). Il progetto è dunque finanziato dal Ministero della Giustizia.

Tra le varie attività, c’è in programma uno spettacolo previsto per MERCOLEDÍ 19 NOVEMBRE alle ore 18.30 all’Istituto regionale Paolo Colosimo.

SCETATE PARTENOPE

a cura de

La Nuova Comune

Progetto approvato dal Ministero della Giustizia

“Un attimo prima ridevo a crepapelle, un attimo dopo, un pugno nello stomaco”

Uno spettatore

Partenope, Cimone, don Zid, Circe, Niní, Filmino ed altri bizzarri personaggi approdano per la prima volta dopo tanto tempo a NAPOLI, per donarci tante risate ma anche spunti di riflessione e di profondità.

SINOSSI

In un’ambientazione onirica, Partenope continua a svegliarsi ogni volta in un mito diverso.

La vedremo burlona irriverente, giovane fumantina, sirena delusa, principessa esiliata, feroce arpia, figlia irriconoscente, madre accogliente, donna ferita, speranzosa, arresa (?).

Il giovane cantastorie Cimone, la accompagnerà in questo viaggio tra musiche antiche, pezzi ricercati e composizioni originali; tra dialoghi, monologhi, maschere e poesie; tra ironia e sorte, tra sacro e profano, tra gioia e dolore, tra sangue e riconoscenza.

La scena finale vedrà Napoli con gli occhi di Partenope che si apriranno per davvero e che ne osserveranno lo scempio e la bellezza pulsante, di quella vita che solo il mezzogiorno può sentirne i battiti. Un racconto di ironico e rabbioso affetto fatto da Napoli a Napoli stessa.

NOTE DI REGIA

L’estate di qualche anno fa, l’abbiamo passata a studiare i miti di Partenope tra biblioteche, negozi e testimonianze di storici. Ho scelto di voler far addormentare e risvegliare Partenope ogni volta in un mito diverso per rendere noto ciò che noi stessi, da napoletani, non sapevamo ma che abbiamo appreso nella ricerca di materiale. Ogni mito viene raccontato e messo in scena con uno stile teatrale a sé: Si passa dalla Commedia dell’arte al teatro danza, dal teatro dell’assurdo alla commedia musicale ed altri ancora. Questo “azzardo” per rendere ancor più l’idea delle mille sfaccettature che

contraddistinguono la complessità del personaggio di Partenope.

Mi piace pensare all’accostamento delle discese di Posillipo come agli aspetti contrastanti che caratterizzano l’ambivalenza di Napoli.

“Scetate Partenope” nasce proprio dall’esigenza di voler raccontare questo dualismo che

Partenope ha insito in sé: un’eterna lotta tra luci e ombre, tra grigio e sereno, tra “ammuina” e silenzi.

Una visione prismatica “quella di Napoli” che spesso viene accusata di essere “troppo”. Un troppo che alle volte storpia ma del quale non si riesce a far meno.

Se Partenope continuerà a svegliarsi? Non lo so. Questa decisione non spetta solo me ma a tutti gli esseri umani: “Pecchè se uno se piglia ‘a responsabilità del buono, sa piglia pure ‘ddo cattivo.”

Sarà il pubblico “infatti” a decidere come andrá.

E tu? E noi? E noi potremmo anche decidere di non perdonarla, ma MAI di dimenticarla.

“SCETATEVI”

Quando?

19 Novembre 2025

A che ora?

Ore 18.30

Dove?

Teatro Barocco, Istituto regionale Colosimo

INGRESSO GRATUITO su prenotazione e fino a esaurimento posti

PARCHEGGIO GRATUITO