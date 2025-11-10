Sconosciuto. In attesa di rinascita al Politeama

- pubblicità -

Mercoledì 12 e giovedì 13 novembre 2025 alle ore 20.30, al Politeama di Napoli in Via Monte di Dio 80, sarà in scena “Sconosciuto. In attesa di rinascita” di e con Sergio Del Prete, che firma anche la regia.

Aiuto regia Raffaele Ausiello. Scene e disegno luci Carmine De Mizio. Costumi Rosario Martone. Elaborazione musicale e musiche dal vivo Francesco Santagata.

Il protagonista è un uomo solo al centro della scena, al centro della storia, al centro del mondo, ma non al centro di se stesso. In questo flusso di coscienza un non-mitico Edipo si è già accecato. Se il celebre predecessore lo ha fatto una volta vista la verità, qui invece lo fa ancora prima di vedere. Prima ancora di vivere. È la paura che acceca, la paura di non poter superare i fantasmi, gli schemi, le aridità reiterate della periferia fisica e mentale, la vera protagonista di questo spettacolo. Un’opera sull’incomunicabilità che vede al centro della scena un uomo in dialogo col fratello mai nato.

Biglietti: 10 Euro

