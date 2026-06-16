Serata per Gianni Sallustro domenica 21 al TIN

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Il 21 giugno, dalle ore 18. 30 il TIN – Teatro Instabile Napoli aprirà le sue porte per una serata speciale dedicata a Gianni Sallustro.

Non sarà un ricordo malinconico, né un momento fermo nella nostalgia. Sarà invece una festa viva, piena di energia, proprio come lui in cui ognuno potrà raccontare Gianni.

Un’occasione per ritrovarsi, condividere parole, musica, racconti, sorrisi e tutto ciò che continua a muoversi grazie allo spirito dinamico, generoso e tenace di Gianni.

Chi lo ha conosciuto sa quanto fosse capace di accendere entusiasmi, creare legami, immaginare possibilità. Ed è con quello stesso slancio che amici, artisti e compagni di viaggio si incontreranno per celebrare non un’assenza, ma una presenza che continua a vivere nelle persone, nelle idee e nei percorsi che ha lasciato.

Gianni Sallustro

Attore, autore, regista e operatore culturale, Gianni Sallustro è stato il fondatore dell’Accademia Vesuviana del Teatro e del Cinema e direttore artistico e gestore del TIN – Teatro Instabile Napoli, realtà che negli anni è diventata uno spazio di ricerca, formazione e produzione artistica profondamente radicato nel tessuto culturale cittadino. Il suo lavoro si è mosso tra teatro civile, sperimentazione e formazione, sempre con una particolare attenzione ai linguaggi contemporanei e al valore sociale della cultura. Profondamente legato a Napoli, ha attraversato il mondo dello spettacolo con uno sguardo libero, curioso e indipendente, costruendo relazioni artistiche e umane che hanno lasciato un segno profondo nel territorio.

La serata sarà aperta a tutti coloro che vorranno esserci, per sentire ancora una volta quella forza contagiosa che Gianni sapeva trasmettere e che continua a camminare insieme a noi.

E sarà anche il modo più autentico per rendere omaggio a un artista che ha amato il teatro, la cultura e Napoli con passione rara, lasciando tracce profonde in chiunque abbia condiviso con lui un palco, un progetto o semplicemente un incontro.