Settembre al Borgo, Marco Travaglio alla Cappella di San Rocco a Casertavecchia

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È Marco Travaglio il protagonista della quarta giornata del 54 Settembre al Borgo “Fabulae”. Questa sera, giovedì 24 settembre, alle ore 20.30, lo spazio allestito di fronte alla Cappella di San Rocco ospiterà “Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?”, il nuovo spettacolo scritto e interpretato dal giornalista. L’appuntamento del festival diretto da Massimiliano Gallo, ha registrato il tutto esaurito.

IL SUCCESSO DELLA SERATA DI NERO

La serata di ieri ha richiamato il pubblico al Teatro al Borgo nonostante il freddo. La proiezione di “Nero” ha segnato il debutto effettivo dello spazio dopo il rinvio, causato dall’allerta per vento forte, dello spettacolo di Maria Bolignano previsto martedì. Giovanni Esposito, trattenuto sul set da impegni di lavoro, non ha potuto raggiungere Casertavecchia, ma ha voluto essere presente con un videomessaggio rivolto agli spettatori prima del film.

La giornata aveva preso il via nella Chiesa dell’Annunziata con l’inaugurazione di “Le Sette Sorelle. Le Madonne Campane tra tradizione e leggende”, mostra di opere di Marialaura Balestra, cui è seguito il talk “I segreti del backstage” con Anna Camerlingo e Maria Bolignano. L’esposizione resta visitabile anche oggi e fino a domenica 27 settembre.

CORNUTI E CONTENTI

Dopo avere raccontato per anni la cattiva politica e la cattiva informazione, Travaglio porta sul palco una domanda più scomoda: quanto pesano le responsabilità dei cittadini? Il monologo sposta cosi lo sguardo su chi continua a votare politici che lo hanno tradito, premia giornali, programmi e piattaforme che diffondono falsità oppure sceglie l’astensione credendola una forma di ribellione.

Con il linguaggio della satira, capace di far sorridere amaramente anche sui temi più seri, Cornuti e contenti si propone come un manuale di autodifesa dal basso. Nel racconto entrano la manipolazione dell’informazione, la guerra, il rapporto tra cittadini e potere e la separazione delle carriere dei magistrati, alla quale lo spettacolo dedica un capitolo esplicativo.

Per la serata i posti prenotabili sono esauriti. Gli eventuali posti rimasti liberi saranno messi a disposizione senza prenotazione a partire da quindici minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

DOMANI ENZO GRAGNANIELLO IN CONCERTO

Il Teatro al Borgo proseguirà domani, venerdì 25 settembre, alle ore 20.30 con Enzo Gragnaniello in Veleno Mare e Ammore. Il cantautore napoletano porterà a Casertavecchia un concerto che intreccia canzone d’autore, blues e sonorità mediterranee, tra i brani del suo repertorio e il legame profondo con la tradizione musicale partenopea.

IL SERVIZIO PER LE FAMIGLIE

Per le serate del Teatro al Borgo resta attivo il baby parking gratuito curato dalla Ludoteca Winnie Land, disponibile dalle ore 19.00 fino al termine degli eventi.

IL FESTIVAL

Settembre al Borgo è finanziato dalla Regione Campania attraverso l’Accordo Regionale per la Coesione, organizzato dal Comune di Caserta e realizzato dalla Fabbrica Audiovisiva Napoletana s.r.l. La comunicazione è affidata a Oga Communication s.r.l. Partner del progetto sono la Pro Loco Casertantica e la Pro Loco Casali del Carolino. Official car partner Funari.