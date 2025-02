Stand up opera sabato 22 in Sala Assoli

- pubblicità -

Il 22 febbraio alle 20.30 e il 23 febbraio alle 18 il palcoscenico di Sala Assoli-Moscato vedrà in scena Stand up opera, uno spettacolo unico che, sullo sfondo del teatro dell’assurdo, fonde la grande tradizione dell’opera lirica con l’ironia tagliente della stand-up comedy, e che contrappone l’arte al trash contemporaneo, la musica colta e quella di plastica generata da un autotune, in una passeggiata tra autori immortali e i grotteschi protagonisti dei social network.

Protagonista il talentuoso basso/baritono Luca De Lorenzo, accompagnato dal pianista Fabrizio Romano, che darà vita a un viaggio esilarante e intenso tra musica classica e comicità di oggi. Con la regia di Gianmaria Fiorillo, il testo a quattro mani di Diego Lombardi e Luca De Lorenzo, effetti sonori curati da Lorenzo Pasquotti, Stand up opera, una produzione di Casa del Contemporaneo, si presenta come un’esperienza teatrale coinvolgente e fuori dagli schemi, in un’originale commistione tra la grandezza della musica classica e la freschezza della stand-up comedy.

Stand up opera esplora le sfide e le contraddizioni del mestiere di cantante lirico nell’epoca moderna, attraverso aneddoti divertenti e virtuosismi musicali. Luca De Lorenzo, anima creativa dello spettacolo, porta sul palco un’esplosione di emozioni che oscilla tra il disperato, il grottesco e l’eccentrico, guidando il pubblico tra i fasti dell’opera e le difficoltà di un’arte che cerca di reinventarsi in un mondo dominato dai social media, mode effimere e trash. Spinto dallo studio e dall’amore per la musica classica, il baritono napoletano ha sempre sognato di condividere la sua passione con il pubblico, svelando la vera anima del repertorio operistico e delineando la bellezza e l’umanità di questo genere artistico; così la pièce offre anche uno sguardo ironico e provocatorio sulla vita di un giovane cantante lirico nell’era moderna. L’artista presenta così il suo personaggio: “Imprigionato tra le note di un vecchio spartito e un presente incerto, il protagonista si interroga sul proprio destino artistico, mettendo in scena un mix di ironia e pathos”. Il risultato è una performance capace di emozionare e divertire, offrendo una prospettiva nuova e dissacrante sul mondo della lirica, e al contempo inviando una dichiarazione d’amore verso la musica classica, presentata con un linguaggio accessibile e innovativo. Tra racconti spiritosi, interpretazioni canore magistrali e un finale sorprendente, ispirato al mondo dei social network, Stand up opera promette di conquistare il pubblico mescolando tradizione e modernità.

«Fin da ragazzino, grande amante del genere classico, ho voluto trasmettere agli altri la mia passione, spinto dal desiderio di far comprendere la vera natura del repertorio operistico» commenta l’interprete Luca De Lorenzo, che continua: «Sostengo che l’opera sia tutt’altro dalle serate di gala, quelle in diademi e pellicce a cui siamo istintivamente abituati a pensare. Ed è tutt’altro che noiosa: oltre ad essersi consacrata tramite i più grandi geni della musica mai esistiti, l’opera è anche, o soprattutto, eccentricità, audacia e ironia».

Biglietti: intero 18,00 euro; riduzioni under 30, over 65 e enti convenzionati 15,00 euro. Info e prenotazioni: 345 467 9142 | assoli@casadelcontemporaneo.it