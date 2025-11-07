Tante Belle Cose, Francesco Cicchella torna a teatro, dal 18 dicembre al Cilea

- pubblicità -

Dopo il trionfo delle passate tournée – che hanno registrato oltre 75.000 presenze in tutta Italia – Francesco Cicchella è pronto a tornare sul palco con il suo nuovo spettacolo “Tante Belle Cose”, un one man show dal ritmo travolgente che unisce comicità, musica e una narrazione dal sapore autentico.

Con la sua inconfondibile ironia, la voce potente e la capacità di trasformarsi in mille volti, Francesco Cicchella torna a conquistare il pubblico italiano in uno spettacolo che promette risate, emozioni e tanta verità.

La nuova tournée nazionale partirà l’8 novembre 2025 dal PalaRiviera di San Benedetto del Tronto, per poi toccare i principali teatri italiani (e non solo), confermando ancora una volta il talento poliedrico e la verve inconfondibile dell’artista partenopeo.

In un salotto televisivo, Cicchella – nei panni di sé stesso ormai sessantenne – sorprende il pubblico annunciando il suo ritiro dalle scene. È la sua ultima esibizione, un momento di commiato che si trasforma in un bilancio ironico e toccante della sua carriera. Ma tra i ricordi che riaffiorano, ce n’è uno che spicca: una serata a teatro, un punto di svolta che cambierà tutto. Da qui prende vita un viaggio nel tempo, un flashback che ci riporta a quella notte indimenticabile, tra sketch esilaranti, momenti di pura emozione e performance musicali che mostrano tutta la versatilità di Cicchella.

Tante Belle Cose è molto più di un varietà: è un racconto teatrale con ritmo cinematografico, dove passato e futuro si fondono in un gioco di specchi. Cicchella dialoga con i suoi personaggi, ma anche con sé stesso, alternando risate, musica e riflessioni in uno spettacolo che travolge e commuove. Un’esperienza scenica che mescola realtà e fantasia, il tutto impreziosito da una cura tecnica e visiva di altissimo livello.

“TANTE BELLE COSE” è scritto da Francesco Cicchella e Gennaro Scarpato. Sul palco con Francesco Cicchella oltre alla fedele spalla Vincenzo De Honestis si alterneranno anche Rosario Minervini e Yaser Mohamed. Disegno luci Francesco Adinolfi. Tecnico del suono Massimo D’Avanzo. Elaborazioni grafiche Antonio Scarpato. Abiti di scena Sartoria Cavaliere. Scenografie Visual Sacs. Trucco e parrucco Ciro Florio. Allestimento e service audio/luci Soundtrack srl. Prodotto da Top Agency Music, Bravi Tutti e High Beat.

CALENDARIO “TANTE BELLE COSE”:

08.11.2025 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PalaRiviera

14.11.2025 SALERNO, Teatro Augusteo

20.11.2025 BARI, Teatro Team

21.11.2025 BRINDISI, Teatro Impero

22.11.2025 MARTINA FRANCA, Teatro Nuovo

28.11.2025 BERGAMO, Choruslife Arena

04-05-06.12.2025 ARZANO (NA), Teatro Eduardo De Filippo

13.12.2025 BENEVENTO, Teatro Comunale

Dal 18.12.2025 NAPOLI, Teatro Cilea

23.01.2026 RAGUSA, Teatro Duemila

24.01.2026 ADRANO, Teatro Comunale

25.01.2026 MESSINA, Teatro Vittorio Emanuele

04-05-06.02.2026 SANT’ARPINO, Teatro Lendi

13.02.2026 LACEDONIA (AV), Teatro Comunale

14.02.2026 FOGGIA, Teatro del Fuoco

16.02.2026 TARANTO, Teatro Orfeo

17.02.2026 LECCE, Teatro Apollo

27 – 28. 02.2026 LATINA, Teatro D’Annunzio

05.03.2026 PIANO DI SORRENTO Teatro delle Rose

06-07.03.2026 NOLA Teatro Umberto

27.03.2026 CREMONA Teatro Infinity

07-08.04.2026 MILANO Teatro Arcimboldi

09.04.2026 LEGNANO Teatro Galleria

11.04.2026 LIVORNO Teatro Goldoni

12.04.2026 GROSSETO Teatro Moderno

19.04.2026 SCHIO Teatro Astra

20.04.2026 TRENTO Auditorium Santa Chiara

25.04.2026 ZURIGO Volkshaus

26.04.2026 STOCCARDA Liederhalle

29.04.2026 FIRENZE Teatro Cartiere Carrara

04.05.2026 VARESE Teatro di Varese

05.05.2026 MONZA Teatro Manzoni

06.05.2026 PADOVA Gran Teatro Geox

07.05.2026 BRESCIA Teatro Clerici

11-14.05.2026 ROMA Teatro Brancaccio

25-26.05.2026 TORINO Teatro Alfieri