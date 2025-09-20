Teatro, la No! Academy al Vomero

- pubblicità -

L’Associazione Vomeroff presenta la «No! Academy», un percorso di alta formazione teatrale e audiovisiva che si terrà a Napoli Vomero.

L’Accademia, diretta dal noto regista Stefano Amatucci, si distingue per un approccio pratico e rigoroso, con la supervisione artistica di due nomi d’eccellenza: l’attrice italiana Isa Danieli e l’acting coach newyorkese Lenore Lhoman.

La presentazione al pubblico si terrà il 20 settembre alle 18 presso il Teatro Sala Ferrari (il nuovo spazio teatrale vomerese).

A sostegno della loro visione della, una squadra di professionisti e artigiani del teatro di altissimo profilo guiderà gli allievi della NO! Academy, garantendo coerenza e qualità.

Il corso è pensato per chi vuole intraprendere la carriera professionale a tutto tondo di attore con serietà e dedizione. Le lezioni di recitazione, canto, dizione e tecniche sensoriali ed emotive si concentrano su un unico obiettivo: sviluppare il talento e formare attori e attrici preparati, rigorosi e liberi.

A differenza dei metodi tradizionali basati su lezioni frontali, la No! Academy adotta un approccio concreto e diretto, “imparando facendo”.

E infatti l’elemento centrale della formazione è l’uso di un testo teatrale e di una sceneggiatura, scelti sin dall’inizio, come base di studio per tutte le discipline. Questo metodo prepara gli allievi sia per il palco che per il set, culminando a fine anno con la messa in scena di uno spettacolo e la realizzazione di un cortometraggio.

Teatro, cinema e televisione: Il teatro rappresenta la radice, il luogo naturale in cui l’attore si forma e sviluppa le proprie capacità espressive. Successivamente viene chiamato a confrontarsi con i diversi linguaggi dell’audiovisivo. L’obiettivo principale è fornire agli studenti pure gli strumenti tecnici ed espressivi adeguati a lavorare davanti alla macchina da presa.

NO! ACADEMY – VOMEROFF

DIRETTA DA STEFANO AMATUCCI

PRESENTAZIONE AL PUBBLICO

20 SETTEMBRE ORE 18

SALA FERRARI

Via Marino e Cotronei, 6, 80128 Napoli NA

https://www.vomeroff.it/