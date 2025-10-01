Teatro, Premio Serra-Campi Flegrei, finale lunedì 6

- pubblicità -

I rapporti familiari, l’amore, la malattia, l’emancipazione femminile, la Palestina, la difficoltà di affrontare il presente e il passato, l’attualità. La quinta edizione del Premio “Serra-Campi Flegrei” alla vocazione teatrale nell’arte del monologo conferma il ruolo del Teatro Serra di Napoli – a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info teatroserra@gmail.com, 347.8051793 – di osservatorio della nuova drammaturgia contemporanea con una finale che si preannuncia ricca di contenuti e talento.

Appuntamento lunedì 6 ottobre, a partire dalle ore 21:00, con otto artisti provenienti da varie parti d’Italia, selezionati nelle categorie “Attori” e “Autori” che verranno valutati da una Giuria Onoraria di addetti ai lavori, critici e giornalisti composta da Luisa Guarro (Presidente), Cristiano Esposito, Fabiana Fazio, Salvatore Felaco, Sara Missaglia, Edgardo Bellini, Giuseppe Borrone, Maurizio Capezza, Tania Sabatino. In palio 500 € per ogni sezione di gara e un Premio Speciale: un posto nel cartellone del Centro Culturale Artemia di Roma. La manifestazione gode del Patrocinio del Comune di Napoli.

“Il teatro è un’esperienza quotidiana, condivisa, necessaria, radicata in un tempo e in un territorio e allo stesso tempo capace di guardare oltre questi confini. I finalisti del premio ci confermano ogni anno, il sentimento che anima molti degli artisti contemporanei: l’urgenza di scavare nel presente per superarne le contraddizioni” dicono i direttori artistici Pietro Tammaro e Mauro Palumbo.

Si esibiranno per il concorso “Attori” Carolina Infante con l’intervento finale tratto da “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello, Stefania Palumbo con “Andrà tutto bene”, lavoro sulla malattia e i rapporti familiare di Emanuela Fanelli e Micol Pavoncello e Tonya Porzio con “Margherita” storia di violenza a rinascita scritta dalla drammaturga Maria Porzio. Finale “Autori” per Valentina Fantasia con il testo “Questo muro è costruito sul mio cuore” racconto sulla vita dei Palestinesi in Cisgiordania e Carlotta Carpentieri con lo scritto “Mama coca” tragicommedia sulla società digitale e smaterializzata, in forma di flusso di coscienza. Infine, saranno in scena come interpreti e drammaturghi al tempo stesso Solène Bresciani con “Confessioni sospese” viaggio introspettivo di una donna, sulle tracce della poetessa argentina Alfonsina Storni, Myiriam Nissim con “Open windows” commedia nera e dissacrante su una scelta radicale e Andrea Taronna con “Ranocchio” ironica confessione autobiografica sulla vita e l’amore, di un ragazzo timido e insicuro.

