Teatro Tram, la nuova stagione

L’ottava stagione teatrale del TRAM sarà all’insegna delle tante produzioni originali della compagnia “TRAM / Teatro dell’Osso”: saranno infatti ben 7 i nuovi spettacoli realizzati in prima assoluta nel corso della rassegna, con circa 30 artisti coinvolti, 3 testi inediti e 4 adattamenti, dal classico a contemporaneo, dal dramma alla commedia, dal folclore alla musica. Si tratta di un impegno notevole da parte del TRAM che in questo modo rafforza la propria identità di centro di produzione indipendente. Il cartellone della Stagione 2024/2025 del TRAM si compone di 16 spettacoli, di cui 12 in prima assoluta, scelti come sempre tra le realtà più interessanti del panorama teatrale indipendente napoletano e nazionale Prosegue e si consolida il percorso di contrasto al gender gap: gli spettacoli diretti da donne saranno 6, come 6 saranno anche quelli scritti da autrici, con una presenza femminile nei vari cast pari al 50%.

La Stagione 2024/205 del TRAM sarà aperta il 18 ottobre 2024 dallo spettacolo Un eroe inutile, la nuova produzione del Teatro dell’Osso, scritto da Mirko Di Martino, diretto da Titti Nuzzolese, con Francesco Luongo in un monologo di teatro civile che ricostruisce la biografia di Giacomo Matteotti in occasione del centenario della morte. Un insolito Salvatore Di Giacomo è l’autore del secondo spettacolo in programma: Racconti del Mistero, regia di Diego Sommaripa, alle prese con la narrativa horror del grande poeta napoletano. Di Giacomo sarà protagonista anche di Echi Poetici, un’odissea emotiva che torna alla sua musica, con Francesco Luongo e Francesco Santagata. Il mese di novembre si chiuderà con Micia nera, una nuova produzione che recupera un’opera meravigliosa e dimenticata di Vittorio Imbriani: i Conti pomiglianesi, a cura di Valeria Impagliazzo e Nello Provenzano. Il testo vincitore del prestigioso Premio Vallecorsi andrà in scena a dicembre con Da est a ovest, di Gianluca D’Agostino, affiancato in scena da Rossella Amato. Poi sarà la vola di una riscrittura da Camus: Giusti?, il nuovo spettacolo di Gianluca Ariemma, finalista al premio Scintille. Il 2024 si chiuderà in allegria con la commedia La vostra invidia è la mia forza scritta da Marina Salvetti. In scena Peppe Romano e Marcello Manzella daranno vita a personaggi e riti della jella con la regia di Katia Tannoia. Il primo spettacolo del 2025 sarà Il sogno di Re Ferdinando dello scrittore Giuseppe Montesano, con Antonio D’Avino dei panni di Re Nasone sul letto dello psicanalista. Resteremo dalle parti del sogno con lo spettacolo successivo: Ipno, di e con Mathieu Pastore e con Mattia Sartoni. A febbraio il TRAM si trasformerà in uno zoo(m) con Cage 1, di Francesca Esposito, il secondo movimento di un progetto sui social e la realtà. A marzo andrà in scena Ad A. di e con Sara Esposito, un racconto distopico che affronta temi difficili come la malattia e il controllo sociale. Poi sarà la volta dello spettacolo vincitore del Premio Regista con la A 2024: Candy, memorie di una lavatrice, di e con Iris Basilicata. Antonio Mocciola porterà al TRAM il suo nuovo spettacolo: La cerimonia dell’assenzio, Verlaine, Rimbaud, Lautréamont, ascesa e caduta di tre poeti maledetti, regia di Giuseppe Brandi. Il mese di marzo si chiuderà con lo spettacolo vincitore del festival Inventaria 2023: Esercizi di resurrezione, di e con Lorenzo Guerrieri. Ad aprile andranno in scena gli ultimi due spettacoli in programma: Lacrimarum Valley, ispirato alle opere di Dante, Milton, Sartre, Joyce e Beckett, scritto e diretto da Marco Sgamato, e la commedia dolce-amara di Valentina Diana Una passione, diretta e interpretata da Armando Distinto. La Stagione teatrale sarà aperta da un’anteprima: il primo spettacolo nato nell’ambito del Laboratorio di teatro del TRAM. Da non perdere, infine, due eventi fuori cartellone: Winterreise, uno spettacolo sperimentale di teatro musicale da camera, e il Festival Comedì, le giornate internazionali della Commedia dell’Arte.

IL PROGRAMMA

Anteprima

4 > 6 ottobre 2024

Così è se vi pare

da Luigi Pirandello

con gli allievi del Laboratorio di Teatro Intensivo del TRAM

regia di Titti Nuzzolese

Apertura della Stagione teatrale 2024/25

18 > 20 ottobre 2024 | 25 > 27 ottobre 2024

UN EROE INUTILE

scritto da Mirko Di Martino

con Francesco Luongo

regia di Titti Nuzzolese

nuova produzione TRAM | Teatro dell’Osso

A cento anni di distanza dalla morte di Giacomo Matteotti, il suo omicidio appare ancora oggi sconvolgente per la brutalità dell’esecuzione e l’arroganza dei colpevoli. Si trattò di un crimine talmente sconvolgente che Mussolini fece di tutto per allontanare da sé ogni responsabilità, al punto che ancora oggi si continua a ripetere che il capo del Fascismo «non sapeva», ignorando le tante prove che indicano Mussolini come il mandante del crimine. Il nostro spettacolo racconta la figura di Matteotti a partire dalla sua biografia, evidenziando il valore delle sue parole e delle sue azioni.

1 > 3 novembre 2024 | 8 > 10 novembre 2024

RACCONTI DEL MISTERO

da Salvatore Di Giacomo

adattamento di Diego Sommaripa e Emanuele Scherillo

con Dolores Gianoli, Francesco Rivieccio, Diego Sommaripa

regia di Diego Sommaripa

nuova produzione TRAM | Teatro dell’Osso

Questi racconti scritti da Salvatore Di Giacomo rappresentano un episodio singolare all’interno della sua produzione drammaturgica e letteraria, affascinante e ricco di mistero. Ed è quest’ultimo il motore del riadattamento. Il poeta dell’amore che si presta meravigliosamente al giallo che con l’idea di messa in scena verrà maggiormente sottolineato. Un mystery drama ambientato in Germania (proprio come l’autore stesso suggerisce) dove i protagonisti bizzarri, crudeli, grotteschi si contrapporranno alla figura dell’autore che indosserà gli abiti dell’investigatore.

16 > 17 novembre 2024

ECHI POETICI

odissea Emotiva nei versi di Salvatore di Giacomo

di e con Francesco Luongo

con Antonino Masilotti

musiche di Francesco Santagata

Uno sguardo intenso sulla vita e l’eredità di questo rinomato poeta e drammaturgo italiano, un viaggio emozionante attraverso i suoi scritti, intrecciando abilmente testi teatrali, canzoni e poesie. Un’esperienza multisensoriale che cattura l’anima vibrante di Napoli e l’amore appassionato di Di Giacomo per la cultura popolare. Lo spettacolo esplora le sfumature della sua poetica e la sua connessione con Napoli. Una narrazione avvincente che getta luce sulla figura di Di Giacomo e sul suo significativo contributo alla letteratura italiana.

22 > 24 novembre 2024 | 29 novembre > 1 dicembre 2024

MICIA NERA

e i conti pomiglianesi

di e con Valeria Impagliazzo, Nello Provenzano

sonorizzazione dal vivo e musiche originali Pasquale Ruocco

nuova produzione TRAM | Teatro dell’Osso

Quando il sole tramonta, una coppia di ratti esce dal proprio covo per procacciarsi del cibo. Una volta fuori, però, i due roditori vengono puntualmente minacciati dalla presenza di un gatto randagio, “Micia Nera”. Il felino fa loro credere che avranno salva la vita solo in cambio di qualche ora di divertimento. E così, per sopravvivere, ogni notte i due topi sono costretti a diventare dei cantastorie. È in questa cornice che si snoda la narrazione dei “Conti pomiglianesi”, antica e quasi sconosciuta raccolta di fiabe curata da Vittorio Imbriani alla fine dell’Ottocento.

6 > 8 dicembre 2024

DA EST A OVEST

scritto e diretto da Gianluca d’Agostino

con Rossella Amato e Gianluca d’Agostino

testo vincitore del Premio di drammaturgia Il Vallecorsi 2023

Da est a ovest – Come il sole che sorge e tramonta – Come una vita che nasce e muore – Come un inizio e una fine. È la storia di Sim e Ade, amici, amanti, marito e moglie, complici e poi nemici e infine di nuovo amici, forse. Un percorso di vita lungo quarant’anni circa. Lui, aspirante scrittore impiegato in un’azienda imprecisata. Lei, pubblicista online prima, poi madre a tempo pieno. Le difficoltà a gestire la famiglia, il rapporto con i figli, la frustrazione del non realizzato, il senso di fallimento, l’insoddisfazione del sacrificio, l’impossibilità di tenere sogni in vita.

13 > 15 dicembre 2024 | 20 > 22 dicembre 2024

GIUSTI?

testo e regia di Gianluca Ariemma

con Salvo Pappalardo, Giulia Navarra

nuova produzione TRAM | Teatro dell’Osso

Un’organizzazione rivoltosa organizza un attentato alla vita del capo di stato. Nel momento decisivo non se la sentono di lanciare la bomba perché insieme alla vittima ci sono i suoi nipotini. Da qui il caso di coscienza entra in scena con tutta la sua urgenza: è giusto uccidere degli innocenti per mettere fine alla guerra? La risposta è affidata agli spettatori: tocca a loro decidere cosa è meglio, cosa fare della vita dei giusti. È una scelta forte che chiede voce vista l’urgenza del periodo storico: smuovere le coscienze e rendere gli spettatori parte attiva dello spettacolo.

26 > 29 dicembre 2024 | 4 > 6 gennaio 2025

LA VOSTRA INVIDIA È LA MIA FORZA

di Marina Salvetti

con Peppe Romano e Marcello Manzella

regia di Katia Tannoia

nuova produzione TRAM | Teatro dell’Osso

Bartolomeo Capozzo è un autotrasportatore scaramantico, impegnato in lunghi viaggi su e giù per lo Stivale, che ha fatto del suo camion un gigantesco amuleto. Tra le sue mille regole e i suoi gesti rituali contro gli occhi secchi fa irruzione, una notte d’inverno, un misterioso viandante al quale il nostro eroe dà un passaggio. Un viaggio tutto da ridere, tra misteri e colpi di scena. Faremo la conoscenza di Nicola Valletta e della sua “Cicalata sulla jettatura” e ci inoltreremo nei meandri dell’antichissimo rapporto tra l’uomo e le forze invisibili della natura.

10 > 12 gennaio 2025 – (Spettacolo fuori cartellone)

WINTERREISE – VIAGGIO D’INVERNO

spettacolo di teatro musicale sperimentale

liberamente tratto dal ciclo di Lieder Winterreise di Franz Schubert

con Valentina Bilancione, Francesca Tiburzi, Dario Russo

al pianoforte Carlo Balzaretti

drammaturgia, regia e allestimento di Maria Paola Viano

produzione Movin’Op

Viaggio d’inverno di Schubert si presenta in una nuova veste di teatro musicale da camera. Il ciclo dei lieder è completamente rivisitato per tre cantanti/attori che impersonano tre differenti personaggi coinvolti in un’azione scenica vera e propria, aggiungendo così profondità e una nuova dimensione alla drammaticità già presente nella composizione originale. In contrasto con l’immagine elegante spesso associata alla musica di Schubert, il testo enfatizza l’aspetto più oscuro e inquietante di Winterreise, come indicato dallo stesso Schubert che lo definì “raccapricciante”.

17 > 19 gennaio 2025 | 24 > 26 gennaio 2025

IL SOGNO DI RE FERDINANDO

di Giuseppe Montesano

regia e con Antonio D’Avino

nuova produzione TRAM | Teatro dell’Osso

Un Borbone sul lettino dello psicanalista: faccia a faccia, in un non-luogo che assomiglia alla Reggia di San Leucio tra un sovrano con tanto di parrucca bianca settecentesca e un uomo che sembra una caricatura di Freud. Ferdinando IV di Borbone creò il primo falansterio: la società operaia di San Leucio, località ai margini della Reggia, dove tuttora si producono manufatti di seta famosi in tutto il mondo. Eppure, il sovrano illuminato finisce dallo strizzacervelli. Dove ci troviamo davvero? Forse è un luogo di passaggio, un passaggio che porta in un altro mondo.

31 gennaio 2025 > 2 febbraio 2025

IPNO

Breve Trattato di Tanatoprassi

testo e regia di Matthieu Pastore

con Matthieu Pastore e Mattia Sartoni

Ci sono due fratelli in questa storia. Uno dei due muore (Quello che è morto) e l’altro (Quello che parla) non si sveglia la mattina del funerale. Per guarire, forse, decide di diventare tanatoprattore – una figura professionale specializzata nella cura delle salme. Questa padronanza tecnica e questa vicinanza fisica con la morte è senz’altro un primo passo, per il personaggio di Quello che è morto, verso un rapporto più sano, più frontale, con la morte. Gli permette di svegliarsi. Ma è proprio nella finzione che potrà realmente dire addio al fratello.

7 > 9 febbraio 2025

CAGE 1

progetto Human Zoo-m – secondo movimento

testo e regia Francesca Esposito

con Rabdo Taras Nakonechnyi, Adriana D’Agostino, Lucio De Cicco

compagnia Teatro Nudo

Human Zoo-m è uno zoo che ospita la più grande mostra virtuale di umani in cattività. In questa residenza digitale, i personaggi vivono e si interrogano sulla loro realtà, mentre producono contenuti visivi per il social network di cui fanno parte. I personaggi sanno di essere lì per produrre contenuti che saranno poi fruiti dai loro followers e non sanno se qualcuno li osserva. Non sono nemmeno certi che esista una vita al di là della gabbia. Non hanno memoria delle loro vite prima dello Zoo-m benché di tanto in tanto affiorino ricordi sfocati che scambiano per sogni.

14 > 16 febbraio 2025 – (Spettacolo fuori cartellone)

THE DONKEY DIARIES – L’ASINARIA NAPOLETANA

da Plauto

drammaturgia e regia di Antonio Gargiulo

Un’interpretazione vivace e comica dell’Asinaria di Plauto. Questo spettacolo completa la trilogia plautina iniziata nel 2012 con “I Menecmi” e proseguita con “Aulularia”. “The Donkey Diaries” promette di intrattenere il pubblico con il suo mix di equivoci, beffe e situazioni paradossali, elementi che hanno garantito l’immortalità di Plauto fino ai giorni nostri.

21 > 23 febbraio 2025 – (Evento fuori cartellone)

FESTIVAL COMEDì – I GIORNI DELLA COMMEDIA DELL’ARTE

Il Festival ComeDì è una celebrazione della Commedia dell’Arte in occasione della Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte giunto ormai alla ottava edizione. Il pubblico avrà l’opportunità di assistere agli spettacoli di tre grandi maestri: Andrea Cavarra, Francesco Facciolli e Claudia Contin Arlecchino. Il festival si propone di rinsaldare e confermare i gemellaggi tra le realtà italiane che si occupano di Commedia dell’Arte a 360 gradi, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente.

28 febbraio 2025 > 2 marzo 2025

AD A.

testo e regia di Sara Esposito

con Sara Esposito, Sebastiano Gavasso, Antonio Barberio

produzione Compagnia Nous

Ada ha 40 anni e tanta voglia di vivere: è una dama alla corte di Re Luigi XIV, perlustra lo spazio per scoprire nuove forme di vita Intelligente. si fidanza con politici dalla dubbia moralità. Ada ha 40 anni e l’Alzheimer giovanile. Pietro è l’infermiere che se ne prende cura insieme a Max, chimico farmaceutico dedito alla marijuana e alle droghe psichedeliche. Tra le pareti bianche della camera di Ada vivono la loro vita, cercando di tenete fuori le urla spaventose degli altri pazienti e le terribili punizioni del Direttore Severissimo.

8 > 9 marzo 2025

CANDY, MEMORIE DI UNA LAVATRICE

schifosamente tratto da storie vere e mai lavate

testo, regia, interpretazione di Iris Basilicata

spettacolo vincitore di Regista con la A 2024

Candy, dolce e lavatrice maldestra rinchiusa nel capanno degli attrezzi della casa del Padrone, racconta al pubblico la storia di Elena Biru, una delle tantissime lavoratrici straniere sfruttate nelle campagne italiane. Le atrocità , la solitudine ma anche la speranza e i sogni di Elena sono tutti “filtrati” dall’elettrodomestico. Nel piccolo stanzino che è tutto il loro mondo, le due sono l’una la famiglia dell’altra. Candy, con la sua dolcezza, ingenuità e simpatia darà voce alla storia di Elena, poiché è lei il reale oggetto senza via di fuga o possibilità di scelte.

14 > 16 marzo 2025

LA CERIMONIA DELL’ASSENZIO

Verlaine, Rimbaud, Lautréamont, ascesa e caduta di tre poeti maledetti

di Antonio Mocciola e Roberto Schena

con Giuseppe Brandi, Emanuele Di Simone, Francesco Petrillo

regia di Giuseppe Brandi

L’amore folle e clandestino tra lo sposato ultra-trentenne Verlaine e il giovanissimo Rimbaud si consuma tra oppio, alcool, sesso sfrenato e sangue, mentre l’inquietante poeta dark Lautréamont – che nell’indifferenza generale crea il primo archetipo del surrealismo – si consuma in una disperata, incompresa solitudine. La sua fine prematura s’intreccia alla scalata dei “poeti maledetti”, in un abbraccio tenero e mortale tra una vita che finisce e molte altre che decollano, pronte però a schiantarsi presto contro i muri borghesi del tempo.

29 > 30 marzo 2025

ESERCIZI DI RESURREZIONE

di e con Lorenzo Guerrieri

spettacolo vincitore Inventaria Festival 2023

Lorenzo non ce l’ha fatta. Un giorno si è svegliato nel suo letto completamente putrefatto. Ora gli tocca vivere in un corpo totalmente ossificato, perché di lui non rimane che uno scheletro. Difficile uscire di casa e farsi vedere in giro. Difficile raccontare a qualcuno la propria condizione. Lorenzo si ritrova così a marcire tra le mura della propria camera, incontrando tramite internet un mondo esterno delirante e subendo le angherie dei propri surreali demonietti interiori, che cercano di fargli affrontare la sua nuova necrotica condizione.

4 > 6 aprile 2025

LACRIMARUM VALLEY

ispirato alle opere di Dante, Milton, Sartre, Joyce e Beckett

scritto e diretto da Marco Sgamato

con Leila D’Angelo, Valeria Impagliazzo, Leonardo Noto

produzione Componium

Un palcoscenico, e innumerevoli declinazioni del concetto di inferno. Nella sobrietà della camera oscura di un teatro, tre attori conducono il pubblico attraverso un cammino nelle differenti visioni dell’inferno, danno vita a personaggi e atmosfere diverse, attingendo alle varie immagini infernali proposte dalla letteratura mondiale. Nel corso della pièce, gli attori inducono lo spettatore a fronteggiare le difficoltà di relazione tra due spazi apparentemente inconciliabili: la vita terrena e l’aldilà. Si esplorano così temi come l’orgoglio, l’ambizione, la caduta.

11 > 13 aprile 2025

UNA PASSIONE

testo di Valentina Diana

diretto e interpretato da Armando Distinto

Ci sarebbe dovuto essere un kolossal sulla passione di Cristo, ma la replica è saltata e un attore, una comparsa, è l’unico a non essere stato avvisato. Si vedrà catapultato nel ruolo di protagonista improvvisato e a dover affrontare il pubblico da solo. L’attore, dopo qualche tentennamento, decide di portare avanti lo spettacolo da solo. Essendo stato per la maggior parte delle prove dietro le quinte, non ha idea di cosa succeda durante l’intero spettacolo, ciò lo porterà a improvvisare sovrapponendo frammenti di trama che ricorda a divagazioni personali.

***

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Abbonamento

16 spettacoli: € 112

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com

TRAM Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port’Alba 30 Napoli

www.teatrotram.it