Tessuto da Lino, Lino Barbieri a teatro da venerdì 6 a Marano

Tessuto da Lino, è uno spettacolo di satira politica e di costume, di circa due ore in cui lo spettatore viene piacevolmente travolto dall’irriverente Lino Barbieri.

Esilaranti sono i personaggi inventati dallo stesso attore:

Remo Contro che al grido di: ‘Nun so d’accordo’, è contrario a qualsiasi cosa, a prescindere.

Efisio con la sua garegiver, che facendo un giro in carrozzina metterà in risalto con ironia, le inciviltà e le barriere architettoniche che ancora oggi, i diversamente abili devono subire.

Lo Stressato, ormai lo stress è il malessere più diffuso tra l’umanità. E c’è qualcuno che si stressa pure davanti ad un barista, che gli propone 20 tipi di caffè diversi: come lo vuole il caffè? In tazza, in vetro, con lo zucchero, senza zucchero, macchiato, al cioccolato, alla nocciola, brasiliano, americano, coppa del nonno…’Mi dia un succo di frutta, per favore’.

Abdel un immigrato che racconta con blach umor, la sua attraversata per arrivare in Italia.

Si parlerà di truffe sentimentali ai danni di persone anziane, Lino a questo proposito interpreterà un anziano vedovo, truffato appunto da un avvenente 40enne. Si metterà in scena, in modo assolutamente comico, il dramma dei separati, in Italia ne sono ormai 4 milioni, di cui 800 mila vivono sulla soglia di povertà. Ci sarà anche un monologo toccante sulla guerra che Lino reciterà, immaginandosi bambino.

Barbieri, inoltre, imiterà alcuni personaggi della politica, dello spettacolo e della cultura: Roberto Saviano, che è in terapia da una psicologa perchè sta tentando di guarire dall’ossessione di parlare sempre e solo di mafie, ma la terapia è lenta e lui non riesce ad uscire dal tunnel.

L’artista imiterà, inoltre, Mario Giordano, l’Onorevole Francesco Emilio Borrelli, parodia già virale sui social, De Laurentiis, Vittorio Sgarbi, Luciano Onder e i più grandi cantanti della canzone italiana, parodiando i loro successi. In scena ci saranno due schermi per proiettare delle slides ed alcuni personaggi imitati dallo stesso attore.

Lo spettacolo Tessuto da Lino, è tessuto da me e dall’esimio sarto Lello Marangio.

In scena con Lino, ci saranno Federica Grimaldi e Cinzia De Martino.

Musiche di Antonio Fierro, post produzione di Nello Pennino. Parrucche Artimmagine.

DATE:

Sabato 6 dicembre Teatro Alfieri

Sabato 10 gennaio Teatro Alfieri.

Mercoledi 14 gennaio Teatro Roma, Portici.

Sabato 21 febbraio Teatro Alfieri.

Domenica 8 Marzo Teatro Alfieri.

Sabato 21 marzo Teatro Alfieri.