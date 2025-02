The Donkey Diaries, l’Asinaria di Plauto napoletana

- pubblicità -

Il Teatro TRAM si prepara ad accogliere, dal 14 al 16 febbraio 2025, una versione completamente rivisitata della famosa commedia di Plauto, L’Asinaria, con Antonio Rao Gargiulo, Francesco Ferrante, Nunzia di Mare, Stefano Quisisana, Gaetano Buquicchio e Elena Siani. Questo progetto ambizioso, intitolato “The Donkey Diaries, ovvero L’Asinaria napoletana”, mescola con audacia il classico e il contemporaneo, dando nuova vita alla commedia attraverso un linguaggio fresco e coinvolgente. La riscrittura di Antonio Rao Gargiulo, anche regista e in scena come attore, pur mantenendo il cuore della trama originale, si arricchisce di contaminazioni provenienti da mondi diversi: dal teatro di strada alla stand-up comedy, dai podcast alla cultura popolare. I personaggi, rielaborati in chiave inedita, non sono solo figure storiche ma vere e proprie maschere contemporanee. Personaggi storici sono stati eliminati per snellire la narrazione e concentrarsi sugli altri protagonisti, come Libano, uno degli schiavi centrali della commedia, sfoga le sue riflessioni e monologhi attraverso una forma di stand-up comedy, rompendo la quarta parete e stabilendo un legame diretto con il pubblico, attraverso battute moderne e dinamiche che lo rendono irresistibile

“Asinaria è tra le prime opere di Plauto. La sfida di renderlo più fruibile è stata doppiamente intrigante e la riscrittura e adattamento sono proceduti come un fiume in piena” – dice il regista – “The Donkey Diaries completa una trilogia plautina cominciata nel 2012 coi Menecmi e proseguita con Aulularia nel 2020. Plauto è una miniera per chi voglia approcciare al teatro popolare con uno sguardo attento alle dinamiche e ai ritmi, senza tralasciare la ricchezza delle sue invenzioni linguistiche”

Il tono della riscrittura rimane costantemente allegro, esuberante e sopra le righe. La commedia si fa irriverente, gioca con il paradosso, e invita il pubblico a ridere di sé stesso e della società, attraverso battute pungenti e momenti di grande empatia. L’elemento comico, seppur centrale, è mai fine a se stesso, ma si inserisce in una riflessione profonda sul tempo che viviamo, sui mezzi di comunicazione e sulla natura umana.

Con questa riscrittura, la Asinaria non è solo un classico rivisitato, ma una vera e propria reinvenzione del teatro che si fa veicolo di pensiero, intrattenimento e sperimentazione. Un progetto che, a cavallo tra la tradizione e l’innovazione, si preannuncia come un’esperienza teatrale unica e imperdibile.

THE DONKEY DIARIES

da Asinaria di T.M. Plauto

adattamento e regia di Antonio Rao Gargiulo

con

Antonio Rao Gargiulo

Francesco Ferrante

Nunzia di Mare

Stefano Quisisana

Gaetano Buquicchio

Elena Siani

produzione Extravagantes

***

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Abbonamento

16 spettacoli: € 112

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

e-mail tram.biglietteria@gmail.com

TRAM Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port’Alba 30 Napoli

www.teatrotram.it