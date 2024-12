Tombolata Show in Sala Assoli lunedì 6

- pubblicità -

Il 6 gennaio 2025, alle 18.00, Sala Assoli (Vico Lungo Teatro Nuovo 110) ospita una serata speciale con Tombolata Show di Emilio Massa, un evento che segna la chiusura delle feste natalizie con una proposta di intrattenimento che rilegge in chiave moderna e originale il tradizionale gioco della tombola. La performance è pensata per coinvolgere il pubblico in un gioco di gruppo che si intreccia con racconti popolari, tradizioni dialettali e momenti di puro divertimento. La tombola diventa così non solo un gioco, ma una vera e propria esperienza culturale, dove il legame con le radici napoletane è protagonista. I biglietti sono disponibili al prezzo di 12,00 €. È possibile acquistare anche la formula Friends&Family, 4 persone 40€. Info e prenotazioni: 345 467 9142 – assoli@casadelcontemporaneo.it

Tombolata Show si presenta nella sua forma più genuina e popolare, con l’interpretazione di un’anziana signora che, con la saggezza tipica della tradizione partenopea, mescola i numeri e i racconti della sua vita. Il gioco, al centro della serata, non è solo un passatempo, ma diventa una riflessione sulla memoria e sul valore delle tradizioni familiari. Attraverso l’ironia e la fantasia della scrittura di Emilio Massa, il pubblico sarà invitato a vivere una tombola che non si limita a segnare numeri, ma che porta alla riscoperta di linguaggi e dialetti, ricordando le radici che da sempre caratterizzano il Natale a Napoli.

Emilio Massa, che firma e interpreta lo spettacolo, racconta: «La tombola non è solo un gioco, ma un atto di resistenza culturale. Con questo show voglio celebrare la nostra tradizione, quella che si tramanda da generazione in generazione, mescolando nostalgia e allegria, riscoprendo insieme le radici linguistiche e affettive del nostro popolo. Il Natale napoletano è anche questo: un rito che fa rivivere ogni anno l’essenza di una comunità che si ritrova attorno a una tavola, con i numeri che si susseguono e le storie che si intrecciano».