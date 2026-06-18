Torna Binario Rosa a Pietrarsa

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Un’estate ricca di appuntamenti al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: tra teatro e musica, il sito della Fondazione FS Italiane si conferma un punto di riferimento culturale in Campania.

Binario Rosa, la IV edizione

Per il quarto anno consecutivo torna nell’Anfiteatro del Polo museale la rassegna teatrale al femminile “Binario Rosa”, che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate con sei eventi di artiste molto apprezzate nel panorama nazionale. Un’iniziativa pensata per valorizzare il talento, la sensibilità artistica e le storie raccontate dalle donne attraverso il linguaggio del teatro.

21 giugno Maria Bolignano

Ad aprire il cartellone, domenica 21 giugno, sarà Maria Bolignano con “Femminile singolare”, uno spettacolo comico e attuale che racconta con ironia la società contemporanea.

12 luglio Veronica Mazza

Il 12 luglio sarà la volta di Veronica Mazza, protagonista de “La tazzina blu”, proposta teatrale e musicale dal tono brillante e coinvolgente.

26 luglio Simona Cavallari, 30 agosto Francesca Marini

Il 26 luglio salirà sul palco Simona Cavallari con “Donne”, un viaggio che intreccia poesia, musica e narrazione dedicate all’universo femminile, mentre il 30 agosto Francesca Marini accompagnerà il pubblico con “Il mio canto libero”, recital musicale che attraversa emozioni, ricordi e grandi interpreti della canzone italiana.

12 settembre Teresa Del Vecchio, 26 settembre Elisabetta D’Acunzo

Dopo la pausa estiva, la rassegna riprenderà il 12 settembre con Teresa Del Vecchio in “Eder Speranza”, intensa narrazione teatrale che affronta temi personali e sociali. La chiusura è affidata al 26 settembre a Elisabetta D’Acunzo con “Suspire d’ammore”, omaggio alla tradizione musicale napoletana.

Maggiori informazioni al numero 081.472003 o inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.