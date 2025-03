Torna Do Not Disturb a Palazzo Caracciolo

- pubblicità -

C’è un format teatrale che da anni sorprende e conquista il pubblico, capace di trasformare luoghi di passaggio in scenari di vita, di emozione e di conflitto.

Ideato da Mario Gelardi e Claudio Finelli, Do Not Disturb è ormai un appuntamento atteso da chi ama un teatro che rompe le convenzioni, immergendo lo spettatore in storie vissute a pochi passi, quasi da intrusi.

Il 29 marzo alle 20.30 e il 30 marzo con due repliche alle 18.00 e alle 19.30, il format torna al Palazzo Caracciolo di Napoli, che ancora una volta apre le sue stanze a questa esperienza teatrale irripetibile.

Do Not Disturb – The Pass porta in scena due nuove storie, Il Calciatore e I Testimoni, dirette rispettivamente da Mario Gelardi e Gennaro Maresca, con Francesca Cercola, Luca Ambrosino, Adriana Serrapica e Vito Amato. Un’occasione per riscoprire il teatro nel suo stato più puro e viscerale, laddove la linea tra finzione e realtà si dissolve in un respiro condiviso tra attori e pubblico.

Il Calciatore, adattamento di Biagio Di Carlo ispirato a un testo di John Donnelly, esplora l’incontro clandestino tra un giovane atleta e una ballerina di lap dance. Due corpi, due identità che si muovono in una danza fatta di desiderio e bugie, maschere sociali e ambizioni frustrate. Lui cerca di riappropriarsi della sua fama perduta, lei è abituata a essere guardata, ma mai davvero vista. In quello spazio sospeso, la tensione diventa quasi palpabile, mentre i loro segreti si sfaldano sotto il peso della verità.

Con I Testimoni, scritto da Mario Gelardi, si scivola nel registro della commedia inglese anni ’90: una coppia si risveglia in un letto d’albergo senza alcun ricordo della notte trascorsa. Confusione, imbarazzo, ipotesi improbabili si susseguono in un gioco di specchi che riflette non solo una serata fuori controllo, ma il senso stesso della fedeltà e dell’identità. Cosa è successo davvero? E soprattutto, cosa sono disposti ad ammettere?

«Con Do Not Disturb il teatro diventa esperienza diretta, intima e irripetibile. Ogni spettacolo è una finestra aperta su un frammento di vita, uno spaccato di esistenze sul punto di implodere o dissolversi. La stanza d’albergo, luogo di passaggio per definizione, si trasforma in uno spazio scenico dove le emozioni si consumano senza filtri, dove il confine tra realtà e finzione si assottiglia fino a scomparire. Ogni replica è un’istantanea unica, una storia che nasce e muore nel giro di pochi minuti, lasciando il pubblico con il brivido di aver spiato qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. Do Not Disturb non è solo un esperimento teatrale, è un invito a guardare più da vicino, a osservare senza mediazioni, a sentirsi parte di un racconto che accade qui e ora», afferma Mario Gelardi.