Torna Fiabe all’Orto Botanico, prima sabato 20

30esima edizione a Napoli per le “Fiabe all’Orto Botanico“, rassegna green tra teatro e natura che avvia, dal prossimo sabato 20 settembre 2025, il suo nuovo ciclo autunnale.

In scena quattro titoli che la scrittrice e regista Giovanna Facciolo trae dai racconti più celebri ed amati della letteratura universale per l’infanzia così da realizzare, nella consolidata formula itinerante, una nuova programmazione dedicata ad adulti e bambini invitati a percorrere e scoprire luoghi magici e storie senza tempo.

Storie e racconti che attraggono da ormai 30 anni migliaia di spettatori nell’incontro magico tra poesia, teatro, scienza e natura. Proposti dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II, con il sostegno del MIC, della Regione Campania e del Comune di Napoli, gli spettacoli sono allestiti, fino al prossimo 16 novembre, negli incantevoli spazi dell’Orto napoletano, creato nel 1807 per volere del Re Giuseppe Bonaparte, che risulta essere tuttora, per importanza delle collezioni e per numero di specie coltivate, tra i maggiori d’Europa.

La nuova stagione autunnale annuncia 20 giorni di spettacolo nei week end dedicati alle famiglie che propongono in sequenza gli allestimenti di “Come Alice..” ispirato dal capolavoro di Lewis Carroll (20, 21, 27 e 28 settembre, ore 11); “Artù e Merlino” scrittura originale tratta dalle leggende del “Ciclo Bretone” (4,5,11 e 12 ottobre, ore 11); “Con le ali di Peter” dal celebre romanzo di James Matthew Barrie (18,19,25 e 26 ottobre e 1 novembre, ore 11); “Il popolo del bosco” spettacolo che unisce leggende e racconti popolari sulle magiche creature che vivono e proteggono gli spazi verdi del pianeta (8,9,15 e 16 novembre, ore 11).

327 0795871 www.iteatrini.it info@iteatrini.it. L’Orto Botanico di Napoli è in Via Foria 223