Tornano le Fiabe di Primavera all’Orto Botanico

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Prende il via mercoledì 8 aprile 2026 la trentesima edizione delle “Fiabe all’Orto Botanico”, la storica rassegna itinerante che trasforma uno dei giardini scientifici più importanti d’Europa in un palcoscenico a cielo aperto. Il nuovo ciclo primaverile, che proseguirà fino al 31 maggio, propone tre titoli tratti dai capolavori della letteratura universale per l’infanzia, adattati e diretti da Giovanna Facciolo per l’Associazione I Teatrini e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La rassegna, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, in collaborazione con La Scena Sensibile, inaugura il programma con “Il magico pifferaio” (dai Fratelli Grimm), in scena dall’8 al 24 aprile. Lo spettacolo trasforma il rigoglioso parco napoletano nella città di Hamelin, dove la musica del flauto diventa lo strumento per sognare una città migliore, libera dall’incuria e dai “topi” dell’inciviltà. Il percorso si conclude simbolicamente in un grande prato verde dove gli attori – Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Chiara Vitiello e Ciro Esposito – invitano i piccoli spettatori a immaginare e disegnare una comunità più attenta ai bisogni reali dei cittadini.

Dal 13 al 17 aprile e nuovamente dal 6 al 31 maggio, ai piedi di un grande albero monumentale, andranno in scena “Le favole della saggezza”, un viaggio tra gli apologhi di Esopo, Fedro e La Fontaine interpretato da Annarita Ferraro (in alternanza con Adele Amato de Serpis e Marta Vedruccio) e Melania Balsamo, con le percussioni dal vivo di Dario Mennella. Qui la regista Giovanna Facciolo sceglie di dare voce ai tanti animali parlanti che, tra maschere e tamburi, mettono l’umanità allo specchio rivelandone vizi e virtù, donando al pubblico preziose pillole di saggezza quotidiana.

A chiudere la stagione, dal 6 al 30 maggio, sarà “Gli alberi di Pinocchio”, rilettura itinerante del capolavoro di Collodi interpretata da Monica Costigliola, Valentina Carbonara, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis e Antonella Migliore. In questo allestimento, la celebre marionetta attraversa le sue disavventure tra bugie e pentimenti, interagendo direttamente con il pubblico e con i personaggi iconici della storia, dal Grillo Parlante alla Fata Turchina. La metamorfosi finale di Pinocchio in un ragazzino in carne ed ossa diventa un inno alla responsabilità e alla fatica necessaria per ogni conquista della crescita.

«L’Orto Botanico di Napoli – sottolinea Giovanna Facciolo – è, al pari di autori e attori, tra i principali protagonisti del lavoro creativo, accogliendo personaggi e storie che superano i confini della pagina scritta». Con oltre novanta recite previste tra i fine settimana per le famiglie e le matinée per le scuole, la rassegna festeggia un traguardo d’eccezione. «In più di tre decenni – aggiunge Luigi Marsano, presidente de I Teatrini – abbiamo accolto migliaia di spettatori, contribuendo a creare un nucleo artistico e tecnico stabile di circa venti professionisti. Le nostre fiabe, grazie alla preziosa e imprescindibile collaborazione con l’Università Federico II, sono una realtà consolidata nel panorama nazionale: un presidio culturale dedicato ai ragazzi che continua a rinnovare la magia dell’incontro tra il teatro e la natura nell’incanto del meraviglioso Real Giardino delle Piante».

Biglietto unico per adulti e bambini: euro 9; prenotazione obbligatoria; info tel. 327 0795871 www.iteatrini.it info@iteatrini.it. L’Orto Botanico di Napoli è in Via Foria 223

I Teatrini

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

In collaborazione con

MIC – Ministero della Cultura, Regione Campania, Comune di Napoli,

e con La Scena Sensibile 2025/26

TEATRO ALL’ORTO BOTANICO CON TUTTA LA FAMIGLIA

FIABE DI PRIMAVERA

XXX edizione, direzione artistica di GIOVANNA FACCIOLO

programma

dall’8 al 24 aprile 2026

IL MAGICO PIFFERAIO dai Fratelli Grimm

con Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Chiara Vitiello, Ciro Esposito

costumi e scene Anna Radetich e Monica Costigliola. Adattamento e regia di Giovanna Facciolo

ogni sabato e domenica, ore 11,00 / dal lunedì al venerdì, ore 9,30 e ore 11

età consigliata: dai 5 anni

dal 6 al 30 maggio 2026

GLI ALBERI DI PINOCCHIO da Collodi

con Monica Costigliola, Valentina Carbonara, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Antonella Migliore;

costumi e scene Arianna Pioppi e Monica Costigliola. Adattamento e regia di Giovanna Facciolo

ogni sabato, ore 11,00 (domeniche escluse)/ dal lunedì al venerdì, ore 9,30 e ore 11

età consigliata: dai 3 anni

dal 13 al 17 aprile 2026 e dal 6 al 31 maggio

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA da Fedro, Esopo, La Fontaine

con Annarita Ferraro/Adele Amato de Serpis/Marta Vedruccio e Melania Balsamo; percussioni dal vivo Dario Mennella;

maschere e oggetti di scena Marco Di Napoli. Adattamento e regia di Giovanna Facciolo

ogni domenica, ore 11,00 (sabato escluso)/ dal lunedì al venerdì, ore 9,30 e ore 11

età consigliata: dai 3 anni

Orto Botanico, Via Foria 223 – 80139 Napoli

Max 80 spettatori per recita

Biglietto unico per adulti e bambini: euro 9 (sabato e domenica)

Prenotazione obbligatoria

info e prenotazioni: I TEATRINI/Ufficio Teatro

tel. 081 033 06 19 – 327 07 95 871 (anche whatsapp)

www.iteatrini.it mailto: info@iteatrini.it

NB Per il calendario e la prenotazione per le recite scolastiche: info@iteatrini.it / tel. 081 0330619