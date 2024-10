Al Trianon Vivini il Festival dell’Operetta

- pubblicità -

Seconda settimana di programmazione al Trianon Viviani, dopo il trittico inaugurale costituito dall'intensa "Serata in onore di Peppino di Capri", il recital di Moni Ovadia e il concerto dell'Orchestra sinfonica dei Quartieri spagnoli. Con la direzione artistica di Marisa Laurito, il teatro della Canzone napoletana inaugura il Festival dell'Operetta, una rassegna speciale che vede la messa in scena di tre grandi titoli del repertorio: si parte con"Scugnizza", per proseguire, nella seconda parte della stagione, con "Cin Ci La", nel centenario della sua composizione, e "La Vedova allegra". Due gli appuntamenti di questa settimana: venerdì 1° novembre, alle 18,l'incontro di approfondimento "L'Operetta italiana, un genere a sé":presentato dall'attore Christian Adorno Bard, vedrà la partecipazione del direttore d'orchestra e compositore Vito Lo Re e di varî esperti del settore; quindi, nel fine settimana, sabato 2 (ore 21) e domenica 3 novembre(ore 18), andrà in scena Scugnizza, l'operetta in tre atti di Mario Pasquale Costa – il compositore di canzoni come Era de maggio – su libretto di Carlo Lombardo, nell'allestimento della compagnia di Elena D'Angelo.

L’Operetta italiana, un genere a sé – incontro di approfondimento, venerdì1° novembre, ore 18Il Trianon Viviani ospita un mini festival di tre operette, messe in scenadalla compagnia di Elena D’Angelo: “Scugnizza” e, poi, nella seconda parte della ‎stagione, “Cin Ci La”, nel centenario della sua composizione, e “LaVedova allegra”.In apertura di questa rassegna un incontro con varî esperti del repertorio,presentato dall’attore Christian Adorno Bard, approfondirà la specificità dell’Operetta italiana. Il direttore d’orchestra e compositore Vito Lo Re illustrerà le caratteristiche e le peculiarità di questo repertorio, ricordando anche itanti compositori famosi che vi si sono dedicati, tra cui Ruggero Leoncavallo e Giacomo Puccini.Dopo aver ripercorso il momento di massimo splendore, il declino e la nuova fase dell’operetta italiana, Lo Re analizzerà il ruolo di Carlo Lombardo dei baroni di San Chirico, musicista, paroliere, editore e impresario,considerato il vero padre di questo repertorio, e di Pasquale Mario Costa,uno dei compositori più dotati della sua generazione. All’incontro parteciperanno Elena D’Angelo, Graciela Dorbessan, Marco Giorgetti, Mariella Guarnera, Daniel Hirschel, Elisabetta Melchiorri,Gennaro Miranda, Giampiero Pacifico e Marco Prosperini.Ingresso libero fino a esaurimento posti. Scugnizza – operetta in tre atti, sabato 2 (ore 21) e domenica 3 novembre(ore 18)“Scugnizza” è considerata l’operetta italiana per eccellenza. Fu composta nel 1922 da Mario Pasquale Costa, l’autore della musica di Era de maggio e di tante canzoni di successo su versi di Salvatore Di Giacomo(come Catari’ e Serenata napulitana), Ferdinando Russo (Scètate) e Roberto Bracco (Napulitanata). L’operetta fu scritta in sole due settimane, per tamponare i debiti accumulati dal musicista al casinò di Montecarlo, su libretto del committente Carlo Lombardo dei baroni di San Chirico,impresario napoletano che di lì a poco sarebbe diventato anche editore musicale. Ambientata a Napoli, l’operetta racconta la vita spensierata di due scugnizzi, Totò e Salomè, che con la loro fitta schiera di amici portano un aventata di felicità nella vita di Toby Gutter, ricco vedovo americano, chealla fine decide di sposare Salomè e portarla Oltreoceano. Tra i brani più famosi “Napoletana” e “Salomè, una rondine non fa primavera”.La regia di Elena D’Angelo, che interpreta anche il ruolo della scugnizza Salomè, riprende anche la canzone Era de maggio, come aveva fatto l’autore,con un altro testo, nelle edizioni successive al debutto al teatro Alfieri di Torino nel dicembre 1922 .La distribuzione della compagnia di D’Angelo vede in scena Matteo Mazzoli(Chic), Paolo Cauteruccio (Totò), Merita Di Leo (Gaby Gutter), Gianni Versino (Toby Gutter), Maresa Pagura (zia Grazia), Carlo Randazzo (Gennarino) e Paola Scapolan (turista).Dirige l’orchestra Marcella Tessarin. Le coreografie sono curate da Martina Ronca. L’allestimento e i costumi sono di Grandi spettacoli.