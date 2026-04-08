Concerto delle Due Sicilie sabato 11 al Trianon Viviani

- pubblicità -

Il Teatro Trianon Viviani, storico tempio della canzone napoletana, si appresta a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione 25/26.

Sabato 11 aprile alle ore 21:00 andrà in scena il “Concerto delle Due Sicilie”, un’opera corale che mette a confronto le radici musicali e culturali del Sud Italia.

​Lo spettacolo vede la partecipazione di nomi storici della scena popolare e d’autore, come Patrizio Trampetti, Alfio Antico, Jennà Romano e Amedeo Ronga. Insieme a questi grandi interpreti, il concerto si avvale della partecipazione di Maria Sofia Palmieri, che si inserisce nel progetto portando un contributo di eleganza e misura.

La presenza della Palmieri completa l’ordito artistico dello spettacolo, affiancando alle sonorità ancestrali dei tamburi e alle melodie delle chitarre una presenza scenica che arricchisce il racconto mediterraneo proposto dal quartetto di musicisti.

​Il progetto, che gode del patrocinio di Rai Campania e del supporto del Ministero della Cultura, si pone l’obiettivo di raccontare un territorio attraverso un linguaggio che fonde passato e presente.

In questo scenario, l’apporto di Maria Sofia Palmieri si sposa con la visione di un Sud dinamico e multidisciplinare, contribuendo a rendere il “Concerto delle Due Sicilie” una performance non solo musicale ma anche visiva e narrativa.

​L’evento rappresenta una tappa significativa per la programmazione del Trianon, consolidando il teatro come spazio di sperimentazione e incontro tra diverse arti.

I biglietti per la data di sabato sono già in vendita presso la biglietteria del teatro e i circuiti online, pronti ad accogliere un pubblico che cerca nella tradizione nuovi spunti di riflessione e bellezza.