Eugenio Bennato, Fiorenza Calogero, Salvatore Marino al Trianon Viviani

Venerdì 24 gennaio è di scena Eugenio Bennato in “Musica del mondo”. Il fondatore della Nuova compagnia di Canto popolare presenta un concerto che ripercorre cinquant’anni di ricerca musicale sui temi delle minoranze e della diversità.

Sabato 25 ritorna Fiorenza Calogero con “Vico Viviani”, un nuovo percorso artistico nel repertorio dell’amato commediografo stabiese. Ospiti della cantattrice M’barka Ben Taleb, Rosália De Souza, Maria Mazzotta, Elena Ledda e Patrizia Spinosi.

Salvatore Marino chiude la settimana, domenica 26 gennaio, con “Non sono abbronzato. Qui lo dico e qui lo neg(r)o”. Il popolare comico, nativo di Asmara, affronta con ironia i temi dell’immigrazione e della diversità.

Tutti gli spettacoli sono programmati alle 21.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org

Eugenio Bennato in Musica del mondo

venerdì 24 gennaio, ore 21

Con “Musica del mondo”, Eugenio Bennato ci accompagna in un viaggio musicale che attraversa quasi cinquant’anni di ricerca sulla musica popolare e i suoi sviluppi nella world music: dalla fondazione della Nuova compagnia di canto popolare alla nascita di Taranta power. Un percorso artistico incentrato su temi sociali come le migrazioni, il rispetto delle diversità e la solidarietà.

«Negli anni Settanta, da ragazzo, mi inventai la Nccp – racconta Bennato –, una band che partiva dai modelli degli sconosciuti cantori del sud e cominciò a girare per il mondo. Poi vennero i briganti della storia meridionale, poi i migranti del Mediterraneo, poi Taranta power, che segnò l’ingresso della musica etnica italiana nella world music».

Accompagnano il cantautore, che suona anche la chitarra classica, la mandola e la chitarra battente, Sonia Totaro (voce e danza), Ezio Lambiase (chitarra classica ed elettrica), Mujura (chitarra acustica, basso, voce) e Francesca Del Duca (percussioni, voce).

Musica del mondo è prodotto da Sponda Sud / Taranta Power.

Fiorenza Calogero in Vico Viviani

sabato 25 gennaio, ore 21

Fiorenza Calogero ritorna al Trianon Viviani con “Vico Viviani”.

La cantattrice stabiese, nata a pochi passi dalla strada natale di don Raffaele, è una presenza ormai stabile nella programmazione del teatro della Canzone napoletana.

In questo nuovo spettacolo, che riprende il suo omonimo album, ritorna all’amato Viviani per reinterpretarne i capolavori vivianei, attraverso una personale lettura musicale, mettendone in luce l’attualità.

Ospiti della serata M’barka Ben Taleb, Rosália De Souza, Maria Mazzotta, Elena Ledda e Patrizia Spinosi, che hanno affiancato Calogero nell’incisione dell’album omonimo.

Lo spettacolo, diretto da Gennaro Monti, include contributi audio inediti di Peppe Barra, Massimiliano Gallo e Anna Spagnuolo. In scena Giovanni Durante, Giovanna Moresco e Anna Vitiello. Con la direzione musicale, gli arrangiamenti e le rielaborazioni di Marcello Vitale, impegnato anche alla chitarra battente, suonano Arcangelo Michele Caso al violoncello, Gianluca Marino alla chitarra e Gianluca Mercurio alle percussioni.

Vico Viviani è prodotto da Migrazioni sonore.

Salvatore Marino in Non sono abbronzato. Qui lo dico e qui lo neg(r)o

domenica 26 gennaio, ore 21

Salvatore Marino è un giocoliere della parola, un artista che trascina lo spettatore, con il suo stile eclettico, in un turbine di associazioni mentali, assonanze, rima e paradossi.

In “Non sono abbronzato. Qui lo dico e qui lo neg(r)o”, si racconta con la sua ironia, per parlare del razzismo di tutti i giorni e dell’integrazione. Il comico, nato ad Asmara da madre eritrea e padre italiano, sviluppa una riflessione sulla diversità e il pregiudizio sociale, con continui giochi linguistici che uniscono denuncia e ironia.

Una narrazione che vede nel teatro – e nella sua bellezza – lo strumento per alimentare la consapevolezza e abbattere i muri del razzismo e dell’incomprensione.

I testi sono dello stesso Marino e del regista Andrea Zanacchi, assieme a Mario Scaletta, Massimiliano Bruno, Pietro De Silva e Nicola Leonzio.

Le musiche originali sono composte ed eseguite da Vittorio Montella.