Fiorenza Calogero celebra i vent’anni di Fioreincanto al Teatro Trianon Viviani

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A quasi vent’anni dall’uscita di Fioreincanto, l’album che nel 2006 ha segnato l’esordio solista di Fiorenza Calogero, l’artista torna sul palco con il progetto che più di ogni altro le ha permesso di esprimere la sua identità artistica e umana. Venerdì 17 aprile alle ore 21.00, al Teatro Trianon Viviani di Napoli, nel cartellone curato da Marisa Laurito, Fioreincanto rinasce in una veste rinnovata per celebrare insieme al pubblico i vent’anni di un disco diventato nel tempo un piccolo cult e i 32 anni di carriera della cantante.

«A vent’anni dal mio primo album da solista non c’è modo più bello di festeggiare se non insieme, in musica» – racconta l’artista.

Fiorenza Calogero sarà protagonista di uno spettacolo che si configura come un viaggio nella memoria sonora di Napoli e della sua tradizione. Nata e cresciuta a Castellammare di Stabia, la Calogero è oggi riconosciuta come una delle voci più autentiche della scena musicale partenopea: decisivo nel suo percorso l’incontro con il M° Roberto De Simone, che ha orientato la sua ricerca verso il canto melodico di tradizione orale, nutrendo un’arte radicata nelle suggestioni culturali della sua terra.

Nel concerto la cantante reinterpreta capolavori della canzone napoletana come Presentimento, Miez’ ’o grano, ’E palumme e Napulitanata, restituendoli al pubblico con sensibilità contemporanea, rigore filologico e intensa partecipazione emotiva. La sua voce – sanguigna e potente ma capace anche di grande dolcezza – attraversa musica, teatro e racconto in un percorso artistico che negli anni l’ha vista protagonista di numerose esperienze teatrali, cinematografiche e concertistiche.

Sul palco con lei un ensemble di musicisti formato da Gianluca Falasca al violino, Gianluca Marino alla chitarra, Gianluca Mercurio alla batteria e percussioni, Giuseppe Dicolandrea ai fiati, Luigi Sigillo al contrabbasso e Mimmo Napolitano al pianoforte; ospiti dello spettacolo Giuliana De Rogatis alla danza, Massimo De Rogatis con coreografie e presenza scenica che intreccia gesto e musica in un dialogo espressivo, e Ziad Trabelsi all’oud e alla voce, artista di respiro internazionale capace di creare un ponte sonoro tra il Mediterraneo orientale e Napoli. Gli arrangiamenti sono firmati da Saverio Carpine, Antonio Fresa, Raffaele Minale e Maurizio Pica, con regia e allestimento scenico di Gennaro Monti per una produzione Migrazioni Sonore.

Fioreincanto è così un vero e proprio atto d’amore verso Napoli e la sua musica, il racconto di un’identità che si rinnova senza tradirsi e una festa condivisa in cui tradizione e presente si incontrano diventando emozione viva. Un anniversario che diventa rito, memoria e canto: un fiore che continua a sbocciare da oltre trent’anni.

Biglietti disponibili su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/fiorenza-calogero-in-fioreincanto/291734

Info al botteghino del teatro: tel. 081 0128663