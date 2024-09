Gedeone e Pulcinella al Trianon Viviani

- pubblicità -

Al Trianon Viviani continua la programmazione di “Esercizi di Fantasia”, la rassegna di spettacoli dedicati all’infanzia e alle famiglie.

I prossimi due titoli, che promettono di stimolare l’immaginazione e la creatività dei bambini, sono “Gedeone cuor di fifone” e “Pulcinella che passione”.

Gli spettacoli andranno in scena rispettivamente martedì 1° e mercoledì 2 ottobre e sono entrambi adatti ai bambini dai tre anni in su.

Gedeone cuor di fifone – La compagnia la Mansarda ha realizzato uno spettacolo che aiuta i bambini a vincere le proprie paure attraverso la consapevolezza. Con la drammaturgia di Roberta Sandias, lo spettacolo vede protagonisti Antonio Vitale e Maurizio Azzurro, che firma anche la regia.

Pulcinella che passione – Antonello Furmiglieri, autore, interprete e creatore dei burattini, dà vita a uno spettacolo, prodotto dalla Casa del Contemporaneo, che cattura l’essenza dell’intramontabile maschera napoletana. Pulcinella saluta il pubblico con il suo caratteristico «Buongiorno buongiorno, bambini chiattulilli e sicculilli… il fatto è questo statemi a sentire!» e racconta le sue disavventure sulla terra e addirittura sulla luna.

Curata dai Teatrini, la rassegna, che si concluderà il 23 ottobre prossimo, prende spunto dal titolo di un fortunato libro di Gianni Rodari per offrire un viaggio attraverso fiabe classiche e storie contemporanee.

Luigi Marsano, direttore artistico dei Teatrini, illustra gli obiettivi di Esercizi di Fantasia: «Il teatro offre ai bambini l’opportunità di esplorare mondi fantastici e diverse emozioni. Questa esperienza, condivisa con la famiglia, diventa un momento significativo per la crescita.» E aggiunge: «Il teatro è un’arte che permette all’umanità di riflettere su se stessa, talvolta in modo ironico, altre volte in maniera più profonda: e avvicinare i bambini a quest’arte fin da piccoli può contribuire al loro sviluppo personale.»

Gli spettacoli sono alle 17. Il prezzo del biglietto di posto unico è di 5 €. Per informazioni e prenotazioni: tel. 081 0128663 (Trianon Viviani), 081 0330619 (i Teatrini). Sito istituzionale: www.teatrotrianon.org

La campagna abbonamenti 2024 – 2025 del Trianon Viviani – Prosegue la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione del teatro della Canzone napoletana. Per il periodo ottobre – dicembre sono disponibili due tipologie di sottoscrizioni: quattro spettacoli musicali (da 75 €) o sei concerti (da 105 €).

Gli abbonamenti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno del Ministero della Cultura, la Regione Campania e la Città metropolitana di Napoli, con il patrocinio di Rai Campania.

