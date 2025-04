Il Trianon Viviani omaggia Nino Taranto

- pubblicità -

Il Trianon Viviani consolida il suo profondo legame storico e culturale con Forcella attraverso un’iniziativa che riconosce la centralità della comunità locale nella vita del teatro: a partire da questo mese, i residenti del quartiere, nonché della Seconda (Mercato-Pendino) e Quarta (San Lorenzo-Vicaria) municipalità, potranno accedere agli spettacoli della programmazione con un biglietto al costo agevolato di 5 euro.

L’iniziativa si inserisce in un momento significativo per la programmazione del teatro: nel mese di aprile è infatti previsto un articolato omaggio a Nino Taranto, figura emblematica della scena teatrale e musicale partenopea, originario del vicino vico Carbonari.

I cittadini di Forcella e dei quartieri vicini potranno beneficiare immediatamente della promozione già dai prossimi appuntamenti in cartellone: Capone & BungtBangt in “Femmena Vita e Libertà” (venerdì 4, alle 21), Mario Rosini in “Una canzone intorno al mondo” (sabato 5, alle 21) e la cantante e scrittrice Saba Anglana nel racconto musicale “La signora Meraviglia” (domenica 6, alle 20).

Dopo il “Processo a Viviani”, con Mario Aterrano e Massimo Peluso (11 e 12 aprile), il Trianon Viviani continua, quindi, il suo omaggio a Taranto: dopo la recente intitolazione delle scale adiacenti al teatro che collegano piazza Vincenzo Calenda a via Salvatore Trinchese, il mese di aprile vede l’organizzazione di quattro iniziative, dal 18 al 24 aprile, con una mostra, due spettacoli e la presentazione dell’autobiografia.

I biglietti a prezzo speciale sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del teatro, previa presentazione di un documento d’identità che attesti la residenza nelle zone interessate dall’iniziativa. Sono esclusi gli spettacoli di stand up comedy e il concerto di Toquinho che chiuderà la stagione del teatro (18 maggio).

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org