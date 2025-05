Non solo Toquinho, gli appuntamenti di fine stagione al Trianon Viviani

- pubblicità -

Con l’atteso concerto di Toquinho, si chiude la stagione teatrale del Trianon Viviani.

Per la settimana conclusiva della programmazione, da lunedì 12 a domenica 18 maggio, il direttore artistico Marisa Laurito ha predisposto un calendario ricco e vario di appuntamenti, con tre concerti e due incontri letterarî.

Si inizia lunedì 12 maggio, con Dacia Maraini che chiude Pietre miliari, il ciclo di incontri di letteratura e musica organizzato in collaborazione con il Premio Napoli. La grande scrittrice si racconta con il suo romanzo autobiografico “Vita mia”. Con lei sul palco, la stessa Laurito e l’accompagnamento musicale di Lorenzo Hengeller al pianoforte.

Quindi prosegue, giovedì 15 maggio, alle 18, l’omaggio del Trianon Viviani a Nino Taranto con la presentazione di “Una vita per Napoli”, la sua autobiografia curata da Diego Nuzzo, con la prefazione di Maurizio de Giovanni. All’incontro partecipano Marisa Laurito, Tommaso Bianco, Ciro Capano, Giuseppe Giorgio, Massimo Masiello e Alessia Moio, con Luca Mennella al pianoforte.

L’ultimo week end di programmazione propone una sequenza di tre concerti di vario genere, tutti programmati alle 21.

Venerdì 16 maggio, sul palco di Forcella ritornano Viviana Cangiano e Serena Pisa, ovvero le EbbbaneSis. Le due voci simbiotiche artisticamente e sul piano dell’amicizia presentano le loro reinterpretazione di classici napoletani e di brani internazionali.

Quindi, sabato 17 maggio, Danilo Rea presenta “Improvvisazioni piano solo”, un concerto nel quale il pianista improvvisa svariando dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera.

Gran finale, dunque domenica 18 maggio, con Toquinho che ha scelto il Trianon Viviani per aprire il suo tour “60 anni di carriera”. Ospite speciale del cantautore brasiliano, considerato l’anima della bossa nova, Camilla Faustino, una delle maggiori voci della nuova Música popular brasileira.

Intanto, nel teatro pubblico di Forcella, resta visitabile, fino a domenica 18 maggio, la mostra documentaria “Nino Taranto. Nato a Forcella, professione attore” a cura di Giulio Baffi: fotografie, locandine e oggetti di scena raccolti dallo stesso Artista e dalla sua famiglia. L’esposizione è a ingresso libero.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net. Ai residenti di Forcella e della Seconda e Quarta municipalità è riservata la particolare promozione del biglietto al costo agevolato di 5 euro.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org

Dacia Maraini

in Vita mia

con Marisa Laurito

e Lorenzo Hengeller al pianoforte

Pietre miliari

incontri di letteratura e musica

lunedì 12 maggio, ore 21

Nell’àmbito della rassegna Pietre miliari, il ciclo di appuntamenti di musica e letteratura, la scrittrice Dacia Maraini si racconta con il suo romanzo autobiografico Vita mia.

All’incontro partecipano Marisa Laurito e Lorenzo Hengeller al pianoforte.

Nel libro l’Autrice narra l’esperienza vissuta in Giappone nel 1943, quando, all’età di sette anni, si ritrovò con la famiglia in un campo di concentramento, dopo che il padre Fosco, docente all’università di Kyoto, e la mamma Topazia si rifiutarono di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò. Improvvisamente la quotidianità diventò prigionia, fame, malattia e attesa, ma soprattutto il bisogno di battersi per sopravvivere.

Maraini torna così indietro nel tempo per raccontare l’orrore del campo di concentramento, riuscendo a intessere il ricordo vivido e toccante dell’innocenza dell’infanzia e del coraggio di non dimenticare.

La rassegna Pietre miliari è in collaborazione con Premio Napoli – Campania legge.

EbbaneSis

concerto

venerdì 16 maggio, ore 21

Viviana Cangiano (voce) e Serena Pisa (voce e chitarra), ovvero le EbbaneSis.

Sin dalle prime apparizioni sul web, dal giugno 2017, il duo si è affermato con le sue intriganti rivisitazioni originali di classici della canzone napoletana e di celebri pezzi rock cantati in dialetto.

È il caso, in particolare delle reinterpretazioni di Carmela di Sergio Bruni e di Bohemian rhapsody dei Queen, che ha registrato oltre duemilioni di visualizzazioni e ha certificato le dimensioni di un autentico caso mediatico.

Di qui un’intensa attività performativa di successo, a livello non solo italiano, ma internazionale, toccando varie capitali europee. Serena e Viviana si sono esibite anche a Riyad, in un concerto che ha visto, per la prima volta in assoluto in Arabia Saudita, l’esibizione pubblica di due donne europee.

Il concerto è prodotto da Arealive.

Danilo Rea

in Improvvisazioni piano solo

concerto

sabato 17 maggio, ore 21

Il “piano solo” è il contesto ideale per Danilo Rea per dare forma al proprio universo espressivo e al talento naturale per l’improvvisazione.

Spiega il pianista: «Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta. Nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni».

Rea dà, quindi, vita a uno show «dinamico», in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando così il pubblico in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire.

Il suo concerto parte così dai repertorî più varî, con idee tratte dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera.

Improvvisazioni piano solo è prodotto da Mercurio management.

Toquinho

in 60 anni di carriera

ospite speciale Camilla Faustino

concerto

domenica 18 maggio, ore 21

Toquinho apre al Trianon Viviani il suo nuovo tour italiano.

Il concerto ripercorre i «60 anni di carriera», come recita il titolo della serata, dell’artista considerato l’anima della Bossa nova.

Il programma si dipana, quindi, tra i momenti più significativi e memorabili della ricca e intensa storia di Antonio Pecci Filho (questo il vero nome del cantautore, nato nel 1946 a San Paolo in Brasile). Una carriera che ha visto la composizione di oltre quattrocentocinquanta brani e la registrazione di una novantina di dischi.

Il momento centrale del concerto è il ricordo della collaborazione con Vinícius de Moraes, con il quale Toquinho ha scritto più di centoventi canzoni e inciso sedici album. Quindi il programma musicale rende omaggio anche ai principali amici, compositori e collaboratori che hanno contribuito significativamente a creare questa incredibile carriera artistica.

La serata vede la partecipazione di un particolare ospite speciale: Camilla Faustino, una delle maggiori voci della nuova Música popular brasileira.

60 anni di carriera è prodotto da Intersuoni.