Romito e Marco Zurzolo al Trianon Viviani

Due concerti speciali, all’insegna della nuova scena musicale partenopea, segnano la programmazione della settimana del Trianon Viviani.

Venerdì 31 gennaio, alle 21, sono di scena i Romito, con l’anteprima esclusiva del nuovo album “Post tarantella”. Alla serata partecipano molti ospiti speciali.

Sabato 1° febbraio, sempre alle 21, Marco Zurzolo ritorna nel teatro della Canzone napoletana con “Il Gigante con gli occhiali”, un omaggio originale a Pino Daniele, che vede la partecipazione dell’attore Franco Iavarone, nonché delle cantanti Francesca Zurzolo, Claudia Megrè, Monica Sarnelli e Cassandra Pepe.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org

Romito in Post tarantella

venerdì 31 gennaio, ore 21

La band Romito torna sulle scene con l’album “Post tarantella”, presentato al Trianon Viviani in anteprima esclusiva.

Il gruppo è stato fondato nel 2017 dal cantautore Vittorio Romito con i chitarristi Andrea Pasqualini e Carlo De Luca, cui si sono associati Nicola Papa alle tastiere e Walter Marzocchella alla batteria.

Romito mescola sonorità indie folk ed elettropop di matrice anglosassone al napoletano, immaginando un nuovo modo di scrivere in dialetto, oltre il muro della tradizione.

Post tarantella è il risultato di un’intensa ricerca musicale e personale da parte del gruppo, dopo il periodo del covid: un manifesto di rinnovamento, tra racconti di dolore e ricostruzione, uniti a momenti di leggerezza e autenticità. L’uso del napoletano rimane comunque centrale, influenzato soprattutto dal teatro di Eduardo De Filippo, che ha ispirato i testi.

La serata al Trianon Viviani, che anticipa di quattro mesi l’uscita ufficiale dell’album, vedrà la partecipazione di ospiti speciali per un “live” sempre all’insegna delle contaminazioni musicali che sanno raccontare il passato e il futuro insieme: sono Federica Ottombrino, PeppOh (Giuseppe Sica), Frè (Alessandro Freschi), Michele Gargiulo, Michele Acanfora e Michele Vicidomini.

Post tarantella è prodotta da SoundFly.

Marco Zurzolo band in Il Gigante con gli occhiali

special guest Franco Iavarone

sabato 1° febbraio, ore 21

Con “Il Gigante con gli occhiali”, il sassofonista Marco Zurzolo rende omaggio a Pino Daniele.

Il concerto non è solo un tributo musicale, ma anche un racconto di amicizia, fratellanza, passione, originalità e genialità, che ha come protagonista il “Nero a metà”.

Per Zurzolo, Pino, che conobbe in gioventù, è un “gigante”, non solo per la statura, ma anche per la sua capacità di creare musica, sin dai tempi in cui suonava la chitarra con i Batracomiomachia o il basso con James Senese e Napoli centrale, prima di intraprendere la carriera solista.

Ospite speciale di questo viaggio musicale, che vuole rappresentare Napoli rispettandone i suoni, i colori e la sua grande tradizione, l’attore Franco Iavarone. Al concerto partecipano, inoltre, Francesca Zurzolo, Claudia Megrè, Monica Sarnelli e Cassandra Pepe.

La Marco Zurzolo band è composta da Massimo Castagnini (sax tenore), Gabriella Grossi (sax baritono), Giuseppe Meglio e Orazio Ricca (chitarre), Vittorio Riva e Salvatore Avino (batterie), Umberto Lepore (contrabbasso).

Il Gigante con gli occhiali è prodotto da Exploratorium.