Tornano gli Esercizi di Fantasia al Trianon Viviani

Al Trianon Viviani riprende “Esercizi di Fantasia”, la rassegna teatrale per l’infanzia realizzata in collaborazione con i Teatrini.

Dopo il successo degli spettacoli pomeridiani, il teatro di Forcella propone ora quattro appuntamenti mattutini rivolti agli istituti comprensivi, in programma dal 7 novembre al 5 dicembre.

La rassegna si apre giovedì 7 novembre con “Pietro Saltatempo”, adattamento della fiaba popolare francese Il Filo magico. Scritto e diretto da Giovanna Facciolo, lo spettacolo è indicato per i bambini dai sei anni e vede protagonisti Chiara Vitiello, Vincenzo Coppola e Luca Lombardi in una storia che esplora il tema del tempo attraverso le avventure di un giovane in possesso di un filo magico capace di accelerarne lo scorrere.

Il cartellone prosegue il 21 novembre con “Emanuela e il Lupo” di Nata teatro, una rivisitazione originale del rapporto tra preda e predatore, adatta ai bambini dai tre anni, firmata da Livio Valenti, che recita accanto ad Alessandra Bracciali.

Il 28 novembre è la volta de “La Bella addormentata?”, una rilettura del classico dei fratelli Grimm e di Charles Perrault, consigliata ai bambini dai quattro anni, proposta da Proscenio teatro, con Roberto Rossetti e Simona Ripari, per la regia di Marco Renzi.

Chiude il ciclo, il 5 dicembre, “Cappuccetto rosso” della compagnia la Mansarda nell’adattamento di Roberta Sandias. Indicato per i bambini dai sei anni, lo spettacolo mantiene intatto il messaggio educativo della fiaba originale di Charles Perrault. Ne sono interpreti Diane Patierno, Maurizio Azzurro (anche regista), Gaetano Franzese e l’autrice stessa Sandias.

Tutti gli spettacoli si terranno al Trianon Viviani alle 10:30.

Luigi Marsano, direttore artistico dei Teatrini, illustra gli obiettivi di Esercizi di Fantasia: «Il teatro offre ai bambini l’opportunità di esplorare mondi fantastici e diverse emozioni. Questa esperienza, condivisa con la famiglia, diventa un momento significativo per la crescita.» E aggiunge: «Il teatro è un’arte che permette all’umanità di riflettere su se stessa, talvolta in modo ironico, altre volte in maniera più profonda: e avvicinare i bambini a quest’arte fin da piccoli può contribuire al loro sviluppo personale.»

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Informazioni

I biglietti di posto unico, al prezzo 5 euro, sono acquistabili presso il botteghino del teatro (aperto dal lunedì al sabato, 10-13:30 e 16-19; domenica e festivi, 10-13:30) o sulla piattaforma AzzurroService.net

Per informazioni e prenotazioni: tel. 081 0128663 (Trianon Viviani), 081 0330619 (i Teatrini).

Sito istituzionale: teatrotrianon.org

giovedì 7 novembre, ore 10:30

PIETRO SALTATEMPO

dalla fiaba popolare francese Il Filo magico

con Chiara Vitiello, Vincenzo Coppola, Luca Lombardi

testo e regia Giovanna Facciolo

produzione i Teatrini (Napoli)

«Questo filo è il filo della tua vita, Pietro…

Tirandolo, puoi far scorrere il tempo più in fretta,

se lo vuoi…»

spettacolo per tutti dai 6 anni

giovedì 21 novembre, ore 10:30

EMANUELA E IL LUPO

con Alessandra Bracciali, Livio Valenti

testo e regia Livio Valenti

produzione Nata teatro (Arezzo)

«Un giorno il Lupo tenta di papparsi la ragazza,

ma ahimè, o per fortuna, succede un imprevisto

che li farà diventare amici…»

spettacolo per tutti dai 3 anni

giovedì 28 novembre, ore 10:30

LA BELLA ADDORMENTATA?

gioco teatrale liberamente tratto

da La Bella addormentata nel bosco

nelle versioni dei fratelli Grimm e di Charles Perrault

con Roberto Rossetti, Simona Lipari

testo e regia Marco Renzi

produzione Proscenio teatro (Fermo)

spettacolo per tutti dai 4 anni

giovedì 5 dicembre, ore 10:30

CAPPUCCETTO ROSSO

da Charles Perrault

drammaturgia Roberta Sandias

con Diane Patierno, Maurizio Azzurro, Gaetano Franzese, Roberta Sandias

regia Maurizio Azzurro

produzione la Mansarda (Caserta)

«Da questa storia si impara che i bambini e le bambine, specialmente cortesi e di buona famiglia, fanno molto male a dare ascolto agli sconosciuti.»

spettacolo per tutti dai 3 anni