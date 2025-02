Trianon Viviani, 4 appuntamenti questa settimana

- pubblicità -

Nuova intensa settimana di programmazione al Trianon Viviani, con quattro appuntamenti che riflettono la vocazione del teatro di Forcella a esplorare diversi linguaggi artistici: dal teatro musicale d’autore alla musica, dalla canzone d’autore alla comicità contemporanea.

Quattro serate aperte, mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, con “Viviani Bohème”, una rilettura de La Bohème dei comici del commediografo stabiese, al quale è dedicato il teatro pubblico, affidata alla regia di Francesco Saponaro. In scena sedici interpreti accompagnati da un quintetto musicale dal vivo diretto da Mariano Bellopede. Nato come laboratorio di formazione nelle Officine San Carlo, lo spettacolo si avvale della collaborazione della fondazione Eduardo De Filippo.

Venerdì 28 febbraio, la programmazione prosegue con Tullio De Piscopo, che presenta “I Colori della Musica”, concerto che ripercorre la carriera del grande percussionista tra la scena napoletana e quella internazionale.

Quindi il cantautore Francesco Di Bella, già alla guida dei 24 Grana, che debutta il 1° marzo con il suo nuovo progetto “Acqua santa club tour”.

L’ultimo appuntamento della settimana è con lo stand up comedian Daniele Fabbri che presenta il monologo “Quando c’era lei”.

Gli spettacoli sono tutti programmati alle 21.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org

da La Bohème dei comici di Raffaele Viviani

regia e spazio scenico Francesco Saponaro

teatro musicale

mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, ore 21

Lo spettacolo nasce da una rilettura de La Bohème dei comici di Raffaele Viviani, che attualizza temi e conflitti di un testo fondamentale del teatro napoletano.

La drammaturgia di Domenico Ingenito e Francesco Saponaro, che firma anche la regia e lo spazio scenico, propone una struttura metateatrale che intreccia la tradizione vivianesca con i linguaggi contemporanei.

Lo specchio di questo mondo febbrile si ritrova nelle piazze e nei locali del centro storico, dove si incrociano i giovani bohèmiens di oggi, in un “piano sequenza” che fa coincidere il tempo della realtà con quello della finzione, in un alternarsi di scene corali e cambi repentini di prospettiva.

In scena, con Giorgio Pinto nel ruolo di Raffaele Viviani, Jorgelina Alioto, Gaetano Amore, Gianni Caputo, Davide Chiummo, Mauro Collina, Nicola Conforto, Alessandra De Concilio, Tiziana De Giacomo, Rossella Di Lucca, Sara Guardascione, Myriam Nissim, Roberto Pappalardo, Danilo Rovani, Luca Saltarelli e Libera Tarallo.

L’ensemble musicale si compone di Mariano Bellopede (pianoforte), che ha anche composto le musiche originali e curato gli arrangiamenti, Carmine Marigliano (flauti), Arcangelo Michele Caso (violoncello), Daniele De Santo (contrabbasso) e Marco Fazzari (batteria).

Allert comedy ha collaborato per i monologhi di stand up. Aiuto regia di Domenico Ingenito e assistente alla regia Andrea Avagliano.

Nato come laboratorio di formazione nelle Officine San Carlo, Viviani Bohème è prodotto da I Due della Città del Sole, in collaborazione con la fondazione Eduardo De Filippo.

Tullio De Piscopo

in I Colori della Musica. Live tour 2025

concerto

venerdì 28 febbraio, ore 21

In I Colori della Musica, Tullio De Piscopo ci accompagna in un viaggio musicale che attraversa la sua carriera, dalle radici partenopee alle collaborazioni internazionali: un percorso artistico che ha segnato la storia della musica italiana, intrecciando jazz, tradizione napoletana e ricerca sonora, con brani come Namina, Pummarola blues e Andamento lento.

La serata si sviluppa attraverso le diverse fasi del percorso del percussionista, che testimoniano il contributo dell’artista alla definizione del sound mediterraneo: dalle collaborazioni con artisti come Quincy Jones, il Modern jazz quartet e Gerry Mulligan, alle esperienze con Mina, Fabrizio De André e Franco Battiato, fino ai progetti che hanno anticipato l’evoluzione della musica italiana degli anni Ottanta.

Il programma include anche tributi a Pino Daniele, con il quale De Piscopo ha condiviso un lungo sodalizio artistico, e ad Astor Piazzolla.

I Colori della Musica è una produzione di Ceagency.

Francesco Di Bella

in Acqua santa club tour

concerto

sabato 1° marzo, ore 21

Francesco Di Bella, già frontman e principale autore dei 24 Grana, presenta per la prima volta dal vivo Acqua santa, il nuovo progetto discografico che unisce tradizione napoletana e sonorità internazionali.

L’album affronta il tema dell’amore attraverso un’indagine poetica che si fa riflessione sulla contemporaneità: «L’amore non è un argomento semplice se affrontato senza retorica: è una condizione, in un rapporto, difficile da stabilire, un equilibrio guadagnato con estrema fatica, l’effetto di una pacifica e rispettosa convivenza», spiega il cantautore. «Qui non si affronta il tema dell’innamoramento che è solo una breve parentesi narcisistica – prosegue Di Bella –, ma l’amore vero, duraturo, quello in grado di sacrificare una buona parte del proprio ego e di elevare i propri rapporti a qualcosa che va al di là del piacere personale e che possa essere utile agli altri».

Il cantautore sviluppa così un racconto che intreccia la dimensione personale con quella collettiva, rinnovando la propria ricerca musicale e mantenendo un forte legame con la tradizione.

Il disco, prodotto da Marco Giudici, si ispira ad artisti come Andy Shauf, the National e Kevin Morby, per creare un dialogo tra una dimensione linguistica napoletana e atmosfere musicali contemporanee, con piano verticale, rhodes, sax e archi che disegnano sonorità intime ed essenziali.

Daniele Fabbri

in Quando c’era lei

stand up comedy

domenica 2 marzo, ore 21

«Ci manca poco per dichiarare guerra alla Polonia!».

Daniele Fabbri presenta un nuovo monologo di satira graffiante per festeggiare i proprî quindici anni di attività.

«Diciamoci la verità, stavolta abbiamo esagerato – spiega il pioniere italiano della stand up comedy –: a guardarci da fuori sembriamo tutti impazziti e per colpa dello stress, dei social, o della politica, tutti viviamo le nostre giornate come se potessimo da un momento all’altro sbroccare, salire in piedi sul tavolo e dichiarare guerra alla Polonia!».

Il poliedrico artista – attore, comico, sceneggiatore, fumettista e podcaster – ci presenta così le sue riflessioni legate ai principali temi sociali della contemporaneità, all’insegna della sua comicità, che spazia tra il black humor e la satira demenziale.

Quando c’era lei è prodotto da Altrascena.