Trianon Viviani, 4 appuntamenti questa settimana

Mario Maglione in Na voce e na chitarra con Michele Cordova rassegna Pietre miliari concerto domenica 16 marzo, ore 20 Mario Maglione ritorna nel teatro della Canzone napoletana con un omaggio all’amato Roberto Murolo, di cui è da sempre un attento divulgatore, e ai maggiori poeti napoletani. In questo “live”, intimo e suggestivo, assieme al chitarrista Michele Cordova, Maglione interpreta anche brani composti da Murolo, come Sarrà chi sa e Scriveme, e canzoni, come Mandulinata a Napule, scritta da Ernesto, il padre del grande artista. Nel programma non mancano i maggiori successi di autori come Edoardo Nicolardi, Totò e Libero Bovio, per «rivisitare i sentimenti – come spiega Maglione – che, mai dimenticati, ancòra fanno vibrare le nostre anime».